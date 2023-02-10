KIZILAY KAN BAĞIŞI nasıl yapılır, kimler yapabilir? Kan bağışı nerede yapılır? İşte KIZILAY kan bağışı noktaları sorgulama sayfası

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen iki büyük depremin ardından Türk Kızılay kan bağışı yapılması yönünde çağrı yaptı. Bu açıklamanın ardından kan bağışı yapmak isteyen vatandaşlar KIZILAY KAN BAĞIŞI nasıl yapılır, kimler yapabilir? Kan bağışı nerede yapılır? gibi soruların yanıtlarını araştırmaya başladılar. 18-65 yaş aralığında 50 kilogramın üzerindeki her sağlıklı birey kan bağışçısı adayı olabilir. İşte KIZILAY kan bağışı noktaları sorgulama ekranı...

KIZILAY KAN BAĞIŞI NASIL YAPILIR?

En yakın kan bağışı merkezi, kan alma birimine giderek kan bağışı yapabilirsiniz.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından enkaz altında kalanlar için arama-kurtarma çalışmaları devam ederken, depremzedelere yardım ulaştırmak ve bağış yapmak isteyen vatandaşlara güvenli bir yöntem sunmak amacıyla Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi iki yeni dijital hizmet geliştirdi.

Bu hizmetlerden ilki, depremden zarar gören vatandaşlara kan vermek isteyenlere yardımcı olacak. Kan bağışçıları, en yakın kan bağış merkezini e-Devlet Kapısı üzerinden öğrenebilecekler. Türk Kızılay’ın e-Devlet Kapısı'ndaki "En Yakın Kan Bağış Merkezi" hizmeti ile en yakın noktada bulunan Türk Kızılay Kan Bağış Merkezine ait adres, telefon ve çalışma saati bilgileri harita üzerinden görüntülenebilecek. Ayrıca, harita üzerinden seçilen kan bağış noktasına yol tarifi de alınabilecek.

KIZILAY KAN BAĞIŞI KİMLER YAPABİLİR?

18-65 yaş aralığında 50 kilogramın üzerindeki her sağlıklı birey kan bağışçısı adayı olabilir. (19 yaşından gün almak, 65’ini doldurmamak gerekir.)

İlk kez kan bağışında bulunacaklar için üst yaş sınırı: 61 yaşından gün almamış olmalı. Düzenli kan bağışçıları için üst yaş sınırı 65 yaşını doldurduktan, 70 yaşından gün alana kadar kan bağış merkezi doktorunun onayı olmak şartıyla yılda en fazla 1 kez olmak üzere kan bağışlayabilir.

KIZILAY KAN BAĞIŞ NOKTALARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ



