HABER

Kızılay vekaleten kurban kesim bedelini açıkladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.07.2019 15:38 | Son Güncelleme

KIZILAY, vekaleten kurban kesim bedelini yurtiçinde 850 TL, yurtdışında ise 725 TL olarak belirledi.

Beyza Nur GÜLER-Harun UYANIK/İSTANBUL,(DHA) - KIZILAY, vekaleten kurban kesim bedelini yurtiçinde 850 TL, yurtdışında ise 725 TL olarak belirledi. Kızılay, "Vekaletle Kurban Kesim Kampanyası"nın 2019 yılı hedeflerini ve vekalet fiyatlarını düzenlenen basın toplantısıyla açıkladı. Türk Kızılay İstanbul Sütlüce Yerleşkesi'nde düzenlenen basın toplantısında konuşan Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, "Kurban kelime anlamı itibariyle yakınlaşmayı ifade ediyor. Biz de bu atmosfer ile ihtiyaç sahipleriyle bu kurban ibadetini yapan vatandaşlarımızı buluşturarak, yakınlaştırarak bu ibadeti paylaşmaya, yakınlaşmaya, insan ızdırabını dindirmeye yönelik bir organizasyona dönüştürmeye çalışıyoruz" dedi. 'KURBAN BEREKETİ YIL BOYU SÜRSÜN' "Kızılay olarak bizim biraz farklı bir modelimiz var" diyen Kınık, "Kurban bereketinin yıl boyu sürmesi açısından, kurban paylarımız hijyenik tesislerde kurban kavurma konserveleri haline getiriliyor ve yıl boyu ihtiyaç sahiplerinin sofralarını şenlendiriyor. Dolayısıyla kurban bayramında başlayan bu şenlik aslında yıl boyu devam ediyor" diye konuştu. 'BU SENE DAHA ÇOK İNSANA ULAŞMAYI HEDEFLİYORUZ' Kınık, "2018'de 154 bin 854 hisse kurbanı, yaklaşık 3.8 milyon insana ulaştırmıştık. Bunların yaklaşık 50 bini yurtiçinde, 100 bin hisse de yurtdışında 40 civarında ülkeye ulaştırdık. 2019 kampanyamızın hedefi ise yurtiçinde 70 bin hisse, yurtdışında 110 bin hisse kurban olmak üzere toplam 180 bin hisse hedefi ile yola çıkıyoruz. Bu sene geçen yılki rakamlarımızdan biraz daha fazla insana ulaşmayı hedefliyoruz. Türkiye dahil 51 ülkede, ülkemizin 81 vilayetinde, dünyanın 100 noktasında yaklaşık 4.5 milyon ihtiyaç sahibine vekaletle kesilen kurban paylarını ulaştırmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu. 2019 ÜCRETLERİNİ AÇIKLADI Kerem Kınık, kurban bağışlarını Kızılay'a yapmak isteyenlerin 2019 yılında ödeyeceği ücretin yurtiçinde 850 TL, yurtdışında ise 725 TL olduğunu kaydetti. Bir gazetecinin sorduğu 'Neden yurtdışında kurban kesim bedeli daha düşük?' sorusunu ise Kınık, "Yurtdışında dünyanın çok farklı yerlerinde kesim yapıyoruz. Moğolistan'dan Sahra altı Afrika'ya kadar. Bu ülkelerin ortalama fiyatları, bizim yurtiçindeki hayvan fiyatlarımızdan daha ucuz. Operasyon maliyetlerimiz, kurban tedarik fiyatlarımız bunların tamamı toplanıyor ve hisse sayısına bölünerek ortalama bir maliyet çıkıyor. Bu maliyet yurtiçindeki maliyetten daha düşük olduğu için biz de vatandaşlarımıza bu maliyeti doğrudan yansıttığımız için daha düşük fiyat" şeklinde yanıtladı.

PARTNEROnları hiç böyle görmediniz!Onları hiç böyle görmediniz!
Türk Tarih Kurumundan 15 Temmuz PaneliTürk Tarih Kurumundan 15 Temmuz Paneli
FETÖ’nün sözde Isparta imamı ve eşi yakalandıFETÖ’nün sözde Isparta imamı ve eşi yakalandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Güldür Güldür'den üzen haber!

Güldür Güldür'den üzen haber!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Suç duyurusunda bulunacağım

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Suç duyurusunda bulunacağım

Dışişleri Bakanlığı'ndan Doğu Akdeniz açıklaması

Dışişleri Bakanlığı'ndan Doğu Akdeniz açıklaması

Yürürlüğe girdi! Tapu ve imarda değişiklik!

Yürürlüğe girdi! Tapu ve imarda değişiklik!

Mehmet Şimşek'ten Ali Babacan sorusuna yanıt!

Mehmet Şimşek'ten Ali Babacan sorusuna yanıt!

Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD'ye S-400 yanıtı

Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD'ye S-400 yanıtı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Ölber Vadisi'ndeki saklı güzellik!

Ölber Vadisi'ndeki saklı güzellik!

Sadece 3 gün geçerli efsane fırsatlar ile Trendyol Alışveriş Festivali başladı!

Sadece 3 gün geçerli efsane fırsatlar ile Trendyol Alışveriş Festivali başladı!

Pendik'te hamile kadının bulunduğu araca saldıran 2 şüpheli tutuklandı

Pendik'te hamile kadının bulunduğu araca saldıran 2 şüpheli tutuklandı

Bilal Erdoğan'dan Okçular Vakfı ile ilgili iddialara yanıt

Bilal Erdoğan'dan Okçular Vakfı ile ilgili iddialara yanıt

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
FETÖ’nün sözde Isparta imamı ve eşi yakalandı

FETÖ’nün sözde Isparta imamı ve eşi yakalandı

Foto muhabirlerin gözü ile 15 Temmuz

Foto muhabirlerin gözü ile 15 Temmuz

Edirne'de 14 yaşındaki zihinsel engelli kıza cinsel istismar

Edirne'de 14 yaşındaki zihinsel engelli kıza cinsel istismar

Metil alkolden bir ölüm haberi de Adana'dan geldi

Mersin ve Niğde'nin ardından bir ölüm haberi de Adana'dan

TSK'nin yeni gözdesi Trabzonlu 'Zerdava'

TSK'nin yeni gözdesi Trabzonlu 'Zerdava'

Rize'de tarihi kemer köprü yıkıldı

18. yüzyıldan beri ayaktaydı! Tarihi köprü yıkıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.