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Kızılcahamam’da ahşap ev alev alev yandı

28.03.2021 00:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara’nın Kızılcahamam ilçesinde 2 katlı ahşap bir evde yangın çıktı.

Kızılcahamam’da ahşap ev alev alev yandı

Ankara’nın Kızılcahamam ilçesinde 2 katlı ahşap bir evde yangın çıktı. Can kaybının yaşanmadığı yangında ev, kullanılamaz hale geldi.
Ankara’nın Kızılcahamam ilçesi Doğanözü Mahallesinde, öğle saatlerinde 2 katlı ahşap evde henüz bilinmeyen bir neden ötürü yangın çıktı. İhbar üzerine adrese çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede büyüyerek tüm evi saran alevler, itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu diğer evlere sıçramadan söndürüldü. Can kaybının yaşanmadığı yangında ev, kullanılamaz hale geldi.

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