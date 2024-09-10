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Kızılcık Şerbeti'nin set görüntüsü bütün sırrı bozdu! Herkes Görkem'i merak ediyordu...

Jale Uslu Jale Uslu İçerik Editörü
10.09.2024 13:14
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Reyting rekorları kıran cuma akşamlarının vazgeçilmez dizisi Kızılcık Şerbeti'nin 3. sezon çekimleri sürerken, bir kamera arkası görüntüsü ortalığı karıştırdı. Oyuncu Ceren Karakoç akıbeti belli olmayan Görkem karakterinin sırrını ortaya çıkardı.

Kızılcık Şerbeti'nin set görüntüsü bütün sırrı bozdu! Herkes Görkem'i merak ediyordu...

Sıla Türkoğlu ve Doğukan Güngör'ün başrolde yer aldığı Kızılcık Şerbeti dizisi 3. sezon çekimlerine başladı. Geçtiğimiz günlerde de yeni sezonun ilk tanıtımı yayınlandı. 13 Eylül akşamı seyirciyle buluşacak olan dizide ise birçok değişiklik yapıldı. Sezon finalinde bazı karakterler diziden ayrılırken yeni oyuncular kadroya dahil oldu.

Yeni sezonla birlikte karakterlerin de akıbeti merak konusu oldu. Özellikle sezon finalinde camdan düşen Özge Özacar'ın hayat verdiği Görkem karakterinin son durumu gündem olmuştu.

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Kızılcık Şerbeti yeni sezon tanıtımında hastaneye kaldırılan Görkem'in sağlık durumu ve Fatih'le ilişkisinin nasıl devam edeceği dair çeşitli teoriler üretildi. Fakat oyuncu Ceren Karakoç'un setten paylaştığı bir kamera arkası görüntüsü bütün sırrı bozdu.

HERKES ONU MERAK EDİYORDU

Karakoç'un yayınladığı görüntüde Görkem Ünal ailesinin evinde sağlıklı bir şekilde oturuyor. Sevilmeyen Görkem karakterinin özellikle Fatih'in yanında da yer alması dikkatlerden kaçmadı.

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Görkem'in akıbetinin belli olmasının ardından birçok seyirci "Bunu nasıl yayınlarlar?" , "Milletin heyecanı kaçıyor." diyerek tepki gösterdi. Görkem'in eve dönme şartıyla Fatih'ten şikayetçi olmadığı iddia edildi.

NE OLMUŞTU?

Kıvılcım, Ömer ve Doğa ,Ünallar’a akşam yemeğe gittiğinde Nilay ve Görkem’in tartışması olayların fitilini ateşlemişti. Her şeyi ortaya döken Nilay, Ömer ve Görkem’in geçmişte yaşadığı ilişkiyi ifşa etmişti. Büyük sırrın ortaya çıkmasıyla sinir krizi geçiren aile üyeleri arasında yüksek gerilimli tartışmalar yaşanmıştı. Görkem’in üst kattan düşmesi de final sahnesine damga vurmuştu.

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Kızılcık Şerbeti
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