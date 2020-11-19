HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Kızılırmak alarm veriyor: Su seviyesi azaldı kara parçaları gözüktü

Kızılırmak alarm veriyor: Su seviyesi azaldı kara parçaları gözüktü

19.11.2020 11:30 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Kızılırmak alarm veriyor: Su seviyesi azaldı kara parçaları gözüktü

Türkiye’nin en uzun nehri olarak bilinen bin 355 kilometrelik Kızılırmak’ta kuraklık tehlikesi yaşanırken, suların çekilmesiyle kara parçaları ortaya çıktı.

Sivas’tan doğup İç Anadolu topraklarını sulayan Türkiye’nin en uzun nehri Kızılırmak’ta sular çekilince kaya ve kara parçaları ortaya çıkmaya başladı. Su seviyesinde gözle görülür oranda düşüş yaşanırken suların çekilmesiyle kuru bölgelerin oluşması da dikkat çekti. Tarım arazilerini sulayan Kızılırmak, baraj kapaklarının kapanması ve yağışların azalması nedeniyle oldukça düşük akmaya başladı. Vatandaşlar yağışların azalması nedeniyle ırmakta gözle görülür seviyede su düşüşünün yaşandığını söyledi.

Meteoroloji'den son dakika sağanak yağmur ve kar uyarısıMeteoroloji'den son dakika sağanak yağmur ve kar uyarısı

Kızılırmak’ta gezinen Ali Taşpınar, yaz döneminin kurak geçtiğini ifade ederek, "Baharda yağmur suları, kar suları nedeniyle daha çok su oluyor ama şimdi yaz dönemi kurak geçti. Yağmurun da yağmamasından dolayı sular biraz daha azaldı" dedi.

(İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
MasterChef'te yaşıyordu! 14 yaşında yaşamını yitirdi MasterChef'te yaşıyordu! 14 yaşında yaşamını yitirdi
Filyasyon ekibini darbetmişlerdi! Fotoğraf ortaya çıktıFilyasyon ekibini darbetmişlerdi! Fotoğraf ortaya çıktı
Sinsice bekledi... Leoparın çaresiz köpeğe saldırdığı anlar kan dondurdu Sinsice bekledi... Leoparın çaresiz köpeğe saldırdığı anlar kan dondurdu

En Çok Okunan Haberler

Genç kızın feci sonu! 11'inci kattan atlayarak intihar etti

Genç kızın feci sonu! 11'inci kattan atlayarak intihar etti

Uyarı yapıldı: Kar yağışı geliyor

Uyarı yapıldı: Kar yağışı geliyor

Sadakatsiz'e damga vuran sahne! Sosyal medyayı salladı

Sadakatsiz'e damga vuran sahne! Sosyal medyayı salladı

İbo Show'da büyük sürpriz! İşte yeni bölüm konukları

İbo Show'da büyük sürpriz! İşte yeni bölüm konukları

Çarpıcı açıklama: Büyük deprem o ilimizde olacak

Çarpıcı açıklama: Büyük deprem o ilimizde olacak

Koronavirüsle mücadelede kritik 15 gün! Yeni yasaklar masada

Koronavirüsle mücadelede kritik 15 gün! Yeni yasaklar masada

İlginizi Çekebilir

'Buzdolabındaki bu parçanın ne işe yaradığını bilen var mı?'

'Buzdolabındaki bu parçanın ne işe yaradığını bilen var mı?'

Bakan Koca paylaştı: İşte 17 Kasım koronavirüs tablosu

Bakan Koca paylaştı: İşte 17 Kasım koronavirüs tablosu

Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?

Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?

Moderna'dan 'koronavirüs aşısı' açıklaması

Moderna'dan 'koronavirüs aşısı' açıklaması

Tüm doktorlar pozitif çıktı! Aile sağlığı merkezi karantinaya alındı

Tüm doktorlar pozitif çıktı! Aile sağlığı merkezi karantinaya alındı

Bakan Soylu söz verdi! Maden işçileri eylemlerini sonlandırdı

Bakan Soylu söz verdi! Maden işçileri eylemlerini sonlandırdı

Diğer Haberler

Motosiklet üzerinde içki dolu bardakla görüntülenmişti! Bu kez minibüste pipetle bira içti

Motosiklet üzerine içki bardağıyla görüntülenmişti! Şimdi de...

AYM Başkanı Zühtü Arslan'a koronavirüs karantinası

AYM Başkanı'na korona karantinası

Antalya'da şaşkına çeviren olay! Yol ortasında onu gören dondu kaldı

Antalya'da şaşkına çeviren olay!

Kastamonu Valisi Avni Çakır'dan korkutan açıklama: Kriz hali söz konusu olabilir

Vali'den korkutan açıklama: Kriz hali söz konusu olabilir

Çorum'da damat dehşeti! Kurşun yağdırdı: 1 ölü, 3 yaralı

Damat dehşeti! Kurşun yağdırdı: 1 ölü, 3 yaralı

PKK'dan kaçan teröristler örgütün iç yüzünü anlattı

PKK'dan kaçan teröristler örgütün iç yüzünü anlattı

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.