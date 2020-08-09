HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Kızılırmak'ta can pazarı! İki kardeş öldü, babaları kayıp

Kızılırmak'ta can pazarı! İki kardeş öldü, babaları kayıp

YAŞAM HABERLERİ  | 09.08.2020 16:19 | Son Güncelleme

Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde serinlemek için Kızılırmak'a giren Eyüp Çoban (14) ve kardeşi Azra Çoban (10) boğuldu. Çocuklarını kurtarmak için suya giren baba İsmail Çoban (36) ise Kızılırmak'ta kayboldu. Baba Çoban'ın bulunması için çalışma başlatıldı.

Kızılırmak'ta can pazarı! İki kardeş öldü, babaları kayıp

Olay, öğle saatlerinde Sarıoğlan ilçesi Ömer Hacılı Mahallesi'ndeki Kızılırmak'ta meydana geldi.

Akrabalarının düğünü için Kayseri'den Sarıoğlan ilçesine gelen İsmail-Gül Hanım çifti ile çocukları Eyüp ve Azra, düğüne ara verilince gezmek için Kızılırmak kenarına geldi. Azra ve Eyüp kardeşler serinlemek için Kızılırmak'a girdi. Bir süre sonra iki kardeş suda çırpınmaya başladı. Çocuklarının boğulduğunu farkeden baba İsmail Çoban da suya girdi. Çocuklarını kurtarmak isteyen baba da çocukları ile birlikte suda kayboldu.

c755fbb49eea6abb415fd6723cea8455

Annenin feryatlarını duyan vatandaşlar, iki kardeşi sudan çıkararak, durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, 2 kardeşi ambulansla Sarıoğlan Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Eyüp ve Azra, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Suda kaybolan İsmail Çoban'ın bulunması için jandarma ve AFAD ekipleri, arama-kurtarma çalışması başlattı.

DHA

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Huawei Watch GT 2 Serisi ile zamanı kusursuz yaşa!Huawei Watch GT 2 Serisi ile zamanı kusursuz yaşa!
Yaralı kızıyla yardım bekleyen babayı böyle teselli ettiYaralı kızıyla yardım bekleyen babayı böyle teselli etti
MSB sözleşmeli personel alımı sonuçları açıklandı!MSB sözleşmeli personel alımı sonuçları açıklandı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Özel hastanede skandal! Cenazeyi almaya gidince fark edildi

Özel hastanede skandal! Cenazeyi almaya gidince fark edildi

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan üniversiteler için kritik öneri

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan üniversiteler için kritik öneri

Kızı halay çekti! Yorumlar kızdırdı

Kızı halay çekti! Yorumlar kızdırdı

Dayanamadı tatile çıktı! Pozları olay

Dayanamadı tatile çıktı! Pozları olay

İstanbul'da yolcu otobüsü kaza yaptı! Ölü ve yaralılar var

İstanbul'da yolcu otobüsü kaza yaptı! Ölü ve yaralılar var

Tedirgin eden uyarı! 'Vaka sayılarının önünü alamazsak...'

Tedirgin eden uyarı! 'Vaka sayılarının önünü alamazsak...'

İlginizi Çekebilir

Eylül'de sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı?

Eylül'de sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı?

Kanadalı araştırmacılardan doğal penis boyu uzatma yöntemi!

Kanadalı araştırmacılardan doğal penis boyu uzatma yöntemi!

Amatör balıkçılar oltayı çekince büyük şok yaşadı

Amatör balıkçılar oltayı çekince büyük şok yaşadı

Boğa saldırısından kaçamadı! Tam o an

Boğa saldırısından kaçamadı! Tam o an

Diyanet'e göre kurban eti nasıl pay edilir?

Diyanet'e göre kurban eti nasıl pay edilir?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ağrı’da kızının düğün gününde öldürüldü

Kızının düğün gününde öldürüldü

Yaralı kızıyla yardım bekleyen babayı sağlık çalışanı sarılarak teselli etti

Yaralı kızıyla yardım bekleyen babayı böyle teselli etti

Adana’da özel harekat polisi, evinde ölü bulundu

Özel harekat polisi evinde ölü bulundu

Üniversiteli genç evde deney yaparken patlamada parmaklarını kaybetti

Evde deney yapan üniversiteli genç hayatının şokunu yaşadı

ATM'den çektiği 50 lira baskı hatalı çıktı! Koleksiyonculara çağrıda bulundu

İlk başta sahte olduğunu düşündü! Gerçek sonra ortaya çıktı

Devrilen otomobil, bina ile duvar arasında dik durdu

Devrilen otomobil, bina ile duvar arasında dik durdu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.