HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Kızılırmak'ta balık tutarken bulduğu tarihi eseri müzeye kazandırdı

Kızılırmak'ta balık tutarken bulduğu tarihi eseri müzeye kazandırdı

27.10.2022 14:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri'de Ahmet Zengin, balık tutarken bulduğu ve bir süre evinin bahçesinde sergilediği taş bloğun müzeye götürülmesini sağladı - İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Büyükşehir Belediyesi Kent Tarihi ve Tanıtımı Daire Başkanlığınca titizlikle taşınan, üstündeki figürden dolayı "Köşeyi Dönen Adam" adı verilen eserin Hititlerin dini törenlerde kullandığı ortostat olduğu tahmin ediliyor

Kızılırmak'ta balık tutarken bulduğu tarihi eseri müzeye kazandırdı

KAYSERİ (AA) - ESMA KÜÇÜKŞAHİN - Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde yaşayan Ahmet Zengin'in, Kızılırmak'ta balık tutarken bulduğu taş blok müzeye konuldu.

Geç Hitit dönemine ait olduğu tahmin edilen ve Hititlerin dini törenlerde kullandığı, üzerinde insan ve boğa figürü bulunan ortostat (figürlü taş blok), 23 Mart 2022'den bu yana Arkeoloji Müzesi'nde sergileniyor.

Palas Mahallesi'nde yaşayan Ahmet Zengin, AA muhabirine, Kızılırmak'ta bulduğu taş bloğu ağır olduğu için tek başına kaldıramayınca arkadaşlarından yardım istediğini anlattı.

Zengin, "Üzerinde insan resmi gördüm. 'Güzelmiş, bahçeme koyayım' dedim. İki kişi yükleyemedik, köyden bir arkadaş daha getirdim. Sonunda köye getirdim. Bahçemde 7 ay durdu. Selçuklu Müzesine bir arkadaşımı ziyarete gelmiştim, aynı taşlardan orda da vardı. 'Benim bahçede de var bundan, gelin bakın' dedim. Sağ olsunlar geldiler, müzeye taşıdılar." diye konuştu.

Eserin müzeye konulmasına sevindiğini ifade eden Zengin, "Yerini bulmuş oldu. Büyükşehir Belediyesinin dergisinde 'Köşeyi Dönen Adam' diye bu eserle ilgili yazı yazmışlar. Köyde meşhur oldum, 'Ahmet, köşeyi dönmüşsün' diyorlar. Bir lira para da almadım, talep de etmedim." dedi.

- Alacahöyük'teki örneklere benziyor

Taş bloğun müzeye getirilmesinde emeği olan Kayseri Büyükşehir Belediyesi Müzeler ve Tarihi Yapılar Yönetim Müdürü Fehmi Gündüz ise şubat ayında eserin fotoğrafını görür görmez İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüyle koordine olduklarını, Palas Mahallesi'ne gittiklerini ve bahçedeki eseri paletin üzerine yerleştirerek güvenle müzeye taşıdıklarını anlattı.

Tarihi eseri detaylı incelediklerini belirten Gündüz, şöyle konuştu:

"Bu eser çok eski bir eser. Üzerindeki boğa ve insan figürünü gördüğümüzde bunun muhtemelen Geç Hitit dönemine ait olduğuna kanaat getirdik. Pers dönemine ait bir sunak olabileceğiyle ilgili de müze uzmanlarında bir kanaat oluştu ama yüksek ihtimalle Geç Hitit dönemi, yani Anadolu eserlerinden biri. Muhtemelen ortostat. Benzerleri Çorum Alacahöyük'te mevcut. Bu muhtemelen tek değil. Çünkü dini bir ritüeli gösteriyor. Bir boğanın kurban sahnesi. Buradan yola çıkarak biz bu kanaate vardık. Özellikle Alacahöyük'teki örneklerine baktığımızda dini ritüeller, yüksek rütbeli kişilerin yapmış olduğu bir ritüel. Bunu kaya parçalarına yerleştiriyorlar. Bir lego gibi düşünün."

Eserin bulunuşuyla ilgili Büyükşehir Belediyesinin çıkardığı Şehir Dergisi'nde bir yazı kaleme aldığını belirten Gündüz, "Eserde insanın baş kısmı yok. Bir de insan figürü tam köşeyi dönüyor. Biz de dergide 'Köşeyi Dönen Adam' başlıklı yazı yazdık, biraz espri katmak istedik. Hititlerdeki savaşçıların olduğu eserlerde bu figürü görebilirsiniz. Bu figür iki boyutlu, karşıdan bakınca boğanın vücudunu ve insan figürünü görüyorsunuz, diğer cepheden bakınca boğanın başını, insanın elini ve ayaklarını görüyorsunuz. Bu da ortostat parçasının, bütünün köşesine konulduğunu gösteriyor." değerlendirmesini yaptı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
YÖK'ten KPSS açıklaması: Bazı sıkıntılar varYÖK'ten KPSS açıklaması: Bazı sıkıntılar var
Hepsi aynı evden çıktı! 1 milyondan fazla euro ve 900 bin dolar...Hepsi aynı evden çıktı! 1 milyondan fazla euro ve 900 bin dolar...
Örtü kalktı, ilk kez görücüye çıktı! İşte özellikleriÖrtü kalktı, ilk kez görücüye çıktı! İşte özellikleri
Anahtar Kelimeler:
Sarıoğlan tarihi eser palas

En Çok Okunan Haberler

Yeni maaşlar için ipucu! TCMB Başkanı açıkladı

Yeni maaşlar için ipucu! TCMB Başkanı açıkladı

DNA testi yaptırıp 186 milyonluk mirasın sahibi oldular

DNA testi yaptırıp 186 milyonluk mirasın sahibi oldular

Kız çocuğu ahırda feci şekilde can verdi! Çığlıklarına uyandılar

Kız çocuğu ahırda feci şekilde can verdi! Çığlıklarına uyandılar

İçişleri Bakanlığı harekete geçti, trafikte yeni dönem başlıyor

İçişleri Bakanlığı harekete geçti, trafikte yeni dönem başlıyor

Şişli'nin göbeğinde ağızları açık bırakan hırsızlık!

Şişli'nin göbeğinde ağızları açık bırakan hırsızlık!

Erdoğan duyurmuştu! Her biri 7 ton...

Erdoğan duyurmuştu! Her biri 7 ton...

İlginizi Çekebilir

Biyokimyanızı bozabilir! Israrla 'tüketmeyin' diyorlar

Biyokimyanızı bozabilir! Israrla 'tüketmeyin' diyorlar

Ölümcül etiket oyunu: Bu yağı sakın yemeklerde kullanmayın

Ölümcül etiket oyunu: Bu yağı sakın yemeklerde kullanmayın

Beyler iltifat yağmuruna hazır mısınız? Herkes "Parfümün nedir?" diye soracak...

Beyler iltifat yağmuruna hazır mısınız? Herkes "Parfümün nedir?" diye soracak...

Boğaz ağrısını hafife almayın! En ciddi sağlık sorunlarından biri

Boğaz ağrısını hafife almayın! En ciddi sağlık sorunlarından biri

Her lokması zehir saçıyor: DNA'ya zarar veriyor

Her lokması zehir saçıyor: DNA'ya zarar veriyor

Airfryer almayı düşünenler buraya! Xiaomi mi Karaca mı? Sizin için inceledik

Airfryer almayı düşünenler buraya! Xiaomi mi Karaca mı? Sizin için inceledik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.