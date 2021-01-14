Kızıltepe’de mısır fabrikasında kaçak trafo

Dicle Elektrik ekipleri tarafından yapılan denetimlerde Mardin’in Kızıltepe ilçesine bağlı Dikmen köyü yakınlarında bulunan mısır kurutma fabrikasında kaçak kullanıldığı tespit edilen 630 kilovolt amper gücünde bir trafo tespit edilerek el konuldu.

Dicle Elektrik ekipleri tarafından Mardin’in Kızıltepe ilçesine bağlı Dikmen köyü yakınlarında faaliyet gösteren mısır kurutma fabrikasında kaçak kullanıldığı belirlenen bir trafoya el konuldu. Enerji Kayıpları Kontrol birimine bağlı ekipler gelen bir ihbar üzerine Dikmen köyüne 2-3 kilometre uzaklıkta bulunan fabrikaya denetim yapmak için gitti. Ancak fabrika sahiplerinin engellemesiyle karşılaşınca güvenlik güçlerinden yardım istendi. Jandarma ekiplerinin gözetiminde yapılan incelemede fabrikada yasal olarak kullanılan 160 kilovolt amperlik trafo dışında 630 kilovolt amper gücünde kaçak bir trafo daha kullanıldığı tespit edildi.

Başvuru reddedildiği halde usulsüz kullanılıyordu

Dicle Elektrik Mardin İl Müdürlüğü tarafından verilen bilgiye göre, abone tarafından 2018 yılında geçici kabul için başvuru yapıldığı ancak teknik nedenlerden dolayı başvurunun reddedildiği ortaya çıktı. Trafonun dağıtım hattına usulsüz bağlanmak suretiyle kullanıldığı belirlendi. Ayrıca kaçak trafonun büyüklüğü nedeniyle yerde kullanılması gerektiği halde direk üstünde kullanılmasının büyük tehlike yaratabileceği belirtildi.

Ekiplerin kaçak trafoyla ilgili cezai işlem yaparak, el konulması için savcılığa suç duyurusunda bulunduğu bildirildi.

