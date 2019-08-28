"Çok akıllı bir çocuktu. Hızlı gelen aracın çarpmasıyla aramızdan ayrıldı. Sürücüye 'dur' diye bağırdık ama bizi duymadı. Çocuğum oracıkta can verdi. Çok büyük hayallerim vardı. Doğum gününü ölmeden bir gün önce kutlamıştık. Kızımın doğum günü ölüm yıl dönümü oldu. Evlat acısı gerçekten çok zor. Hep duyardık ama bu kez bizim başımıza geldi. Kızım olmadan evime giremiyorum, her yer çok karanlık, bomboş."

Cansu (25) ve Erkan Pınaraltı (33) çifti, küçük kızlarının yokluğuna alışmaya çalışıyor. Evlerinde gözyaşı ve hüzün eksik olmayan çift, kızlarının hatıralarıyla avunuyor.

- "Başka canlar yanmasın"

Baba Erkan Pınaraltı ise yaşananlara hala bir anlam veremediğini dile getirdi.

Bölgede sürekli trafik kazalarının yaşandığını, araçların hayvanlara da çarptığını savunan Pınaraltı, bu kez çarpılanın kızı olduğu için hüznünün büyük olduğunu ifade etti.

Bu tür kazalar nedeniyle mağduriyetlerin söz konusu olduğuna değinen Pınaraltı, şöyle devam etti:

"Vatandaş olarak biz ne yapacağız? Bize yardım edin, başka canlar yanmasın. Bugün benim, yarın bir başkasının başına gelebilir. Bu duruma bir çare bulunması ve yolda önlem alınması gerekiyor. Her babanın olduğu gibi benim de çocuğum için hayallerim vardı. Büyütüp kendisini yetiştirip, iyi bir vatandaş olmasını sağlayacaktım. Artık sadece bir oğlum kaldı."

- Babaannenin çabası da fayda etmedi

Babaanne Nasibe Aksoy da "Bu yolda önlem alınsın. 'Çocuklarımız ölecek' dedim. Araçlar hızlı geçiyor diye yollara halat attım, onu da kaldırdılar. 'Yaşlı insanlara dikkat edin, yolda araç çarpmasın' derdim. Şimdi benim evime kor düştü. Televizyonda, ölen çocukları gördüğümde dayanamazdım, şimdi de bizim başımıza geldi." diyerek, gözyaşı döktü.