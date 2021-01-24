HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Kızına cinsel istismardan tutuklandı, mahalleli evi ateşe verdi

Kızına cinsel istismardan tutuklandı, mahalleli evi ateşe verdi

24.01.2021 17:29 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Kızına cinsel istismardan tutuklandı, mahalleli evi ateşe verdi

Ankara'nın Polatlı ilçesinde çoban E.A. (37), 19 yaşındaki kızı H.A.'ya cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklandı. Olayın duyulmasının ardından bir grup mahallesi sakini, E.A.'nın evini benzin dökerek yakmaya çalıştı.

İlçeye bağlı Uzunbeyli Mahallesi'nde oturan E.A, yaklaşık 5 ay önce hayvanları otlattığı bölgede bulunan konteynerde, kızı H.A.'ya cinsel istismarda bulundu. Olayın ardından hamile kalan H.A., geçen hafta bebeği aldırmak için Polatlı Devlet Hastanesine başvurdu. Ancak kürtaj için hamilelikte yasal sürenin aşılması nedeniyle bebeği aldıramayan H.A, akrabalarının bulunduğu Eskişehir'e gitti. H.A, burada akrabalarının ısrarı üzerine babasının kendisine cinsel istismarda bulunduğunu ve hamile kaldığını söyledi.

65668bb3d678c372a996018da8db26ef

BABA İTİRAF ETTİ, TUTUKLANDI

Yakınlarının ihbarı üzerine Ankara İl Jandarma Komutanlığı, olayla ilgili inceleme başlattı. 2 çocuk babası E.A, yakalanarak gözaltına alındı. E.A. jandarmadaki ifadesinde konteyner içerisinde kızına cinsel istismarda bulunduğunu itiraf etti. Jandarmaki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen E.A. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

2e8b7ce464b01d73cd4552a0fcf00b3e

MAHALLELİ EVİ ATEŞE VERDİ

Öte yandan olayın duyulmasının ardından bir grup mahallesi sakini, E.A.'nın evini benzin dökerek yakmaya çalıştı. İçeride kimsenin olmadığı sırada çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Ancak evin bir kısmı zarar gördü. Jandarma ekipleri, evin bulunduğu bölgede önlem aldı.

Aynı mahallede, 22 Haziran 2018 tarihinde Uğur Koçyiğit, komşusunun kızı Eylül Yağlıkara'yı (8) cinsel istismarda bulunduktan sonra öldürüp, cesedini gömmüştü.

DHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Gözyaşlarını tutamadılar! Gözyaşlarını tutamadılar!
Annesini bıçakla kovaladı, araya giren kardeşini öldürdüAnnesini bıçakla kovaladı, araya giren kardeşini öldürdü
Tiktok hesap silme nasıl yapılır? İşte kalıcı hesap kapatma adımları!Tiktok hesap silme nasıl yapılır? İşte kalıcı hesap kapatma adımları!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 2 yorum
Mahalleye bak Cem Yılmaz ın dediği gibi hani marjinal bizdik !
AKP geldiğinden beri memleketin çivisi çıktı. Şimdi birileri çıkıp ne alakası var diyecek. Eğer bunu diyen Müslüman ise bir baksın AKPnin eylem ve söylemlerine. Eğer eylem ve söylem birbirini tutmuyorsa bu işte bir iş var demektir. Yani münafıklık alametidir. Yani Müslüman gibi söylemde bulunup, münafık gibi eylemde bulunuyorlar. Allah'ta bu millete ceza veriyor. Yani dindar kesime göre cevap bu.

En Çok Okunan Haberler

148 TL'lik hesaba 10 bin TL bahşiş bıraktı

148 TL'lik hesaba 10 bin TL bahşiş bıraktı

İstanbul'a kar ne zaman yağacak?

İstanbul'a kar ne zaman yağacak?

Volkswagen büyük yara aldı! Karı yüzde 50 düştü

Volkswagen büyük yara aldı! Karı yüzde 50 düştü

Bomba sürpriz! Gözyaşlarını tutamadı, itirafı olay oldu

Bomba sürpriz! Gözyaşlarını tutamadı, itirafı olay oldu

Özlem Gürses, sosyal medyayı salladı

Özlem Gürses, sosyal medyayı salladı

Gıda fiyatlarındaki artışla ilgili Erdoğan'dan talimat

Gıda fiyatlarındaki artışla ilgili Erdoğan'dan talimat

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Son dakika! Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması başladı

Son dakika! Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması başladı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Banka önünde babasını bekleyen çocuğa polisten gülümseten uyarı

Banka önünde babasını bekleyen çocuğa polisten gülümseten uyarı

Tokat'ta büyük skandal! Alevileri harita ile fişlemiş

Tokat'ta büyük skandal! Alevileri harita ile fişlemiş

Restoranlar açılacak mı? Erdoğan'dan flaş açıklama

Restoranlar açılacak mı? Erdoğan'dan flaş açıklama

Diğer Haberler

Tavuğunu yiyen tilkiye "Afiyet olsun" dedi

Tavuğunu yiyen tilkiye gülümseten tepki

Komşular arasındaki 'bebek sesi' tartışması bıçaklı kavgaya dönüştü: 4 yaralı

Komşular arasındaki 'bebek sesi' tartışması bıçaklı kavgaya dönüştü: 4 yaralı

Annesini bıçakla kovaladı, araya giren kardeşini öldürdü

Annesini bıçakla kovaladı, araya giren kardeşini öldürdü

Kaldığı otel odasını birbirine katan kadın turist polise zor anlar yaşattı

Polislerin zor anları! Turist kadın ortalığı birbirine kattı

Piyasa değeri milyonları bulan binlerce araç çürümeye terk edildi

Piyasa değeri milyonları buluyor! Hepsi çürümeye terk edildi

İranlı baba ve kızının 10 yıl sonra İstanbul’da ağlatan buluşması

10 yıldır göremiyordu! İstanbul'da ağlatan buluşma

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.