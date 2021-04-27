"Kızında cin var" diyen 21 yaşındaki üfürükçü 700 bin TL dolandırdı

İzmir’in Aliağa ilçesinde yaşayan ve çevresinde “üfürükçü” olarak tanınan İsmail K. (21) iddialara göre, market işleten ve akrabası olan H.Ç.’ye giderek psikolojik sorunları olan kızı V.Ç.’ye yardımcı olabileceğini söyledi. H.Ç.’ye “Kızında cin var” dediği iddia edilen İsmail K., dua okuma bahanesi ile ailenin evine zaman zaman giderken, bu durumun iyi geldiğini ve ilaç kullanmayı bıraktığını söyleyen V.Ç. ise üfürükçü İsmail K.’nın her dediğine inanmaya başladı.

700 NİN LİRALIK ALTINI ÇALDI

Bu süre zarfında V.Ç.’den 15 bin liranın üzerinde para alan İsmail K., sohbet esnasında evde yüklü miktarda altın olduğunu öğrenince altınların olduğu çantanın peşine düştü. V.Ç.’nin gösterdiği yerden aralıklarla yaklaşık 700 bin liralık altın alan İsmail K.’nın daha sonra bu paraları bahis sitelerinde kaybettiği ortaya çıktı.

"ALTINLARI ŞEYTAN ALDI"

Bir süre sonra altınların yerinde olmadığını fark eden H.Ç., İsmail K.’den “Altınları şeytanlar aldı ama ben geri getireceğim” cevabını aldı. Aileye bir çanta veren ve açmamalarını söyleyen İsmail K., iddialara göre; “Büyü bozulmasın diye çantayı 15 gün okuyup, üfleyin. Sonra açacağız” dedi. Bu süreçte gerçeğin ortaya çıkacağını anlayan İsmail K., veda mektubu yazıp, “Amcam sana üzülme diye yalan söyledim. Hakkınızı helal edin. Bu kağıdı okuyorsanız ben ölmüşüm demektir. Sizden son isteğim aileme bu durumu birazcık hatırım varsa anlatmayın. Benim acım onlara yetecek zaten” dedi. Bu mektup üzerine dolandırıldıklarını anlayan H.Ç. akrabası İsmail K.’den şikayetçi oldu.