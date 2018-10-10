Kızını erkeklerle ilişkiye zorlamıştı! O anne hakkında flaş gelişme

'Fuhşa yer ve imkan sağlamak' suçuna yönelik çalışmalarını sürdüren Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Çiftlikköy Mahallesi Şakirson Caddesi'ndeki günlük kiraya verilen dairede, A.A.'nın, kızı A.A.'ya zorla fuhuş yaptırdığı iddiasını öğrendi. Adresi takibe alan ekipler, evden çıkan O.A.'yı yakaladı. İfadesi alınan O.A., internetteki eskort sitesinden iletişime geçtiği 'Sinem' takma adlı kadınla 100 TL karşılığında ilişkiye girdiğini söyledi. Bunun üzerine eve baskın yapan ekipler, anne- kızı gözaltına aldı. Mağdur olarak ifade veren genç kadın, emniyetten serbest kalırken, annesi ise adliyeye sevk edildi. Hakkındaki suçlamaları reddeden anne A.A., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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