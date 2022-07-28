HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Kızının sevgilisi olduğunu öğrendi, ortalığı birbirine kattı! Dehşet anları kamerada

Kızının sevgilisi olduğunu öğrendi, ortalığı birbirine kattı! Dehşet anları kamerada

28.07.2022 11:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Esenyurt’ta kızının aynı mahallede yaşayan bir gençle sevgili olduğunu öğrenen baba ortalığı ayağa kaldırdı. Sinir krizi geçiren baba, kızının erkek arkadaşını sokak ortasında tekme tokat dövdü. Öfkeli adamın o anları ise saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı. İşte detaylar...

Kızının sevgilisi olduğunu öğrendi, ortalığı birbirine kattı! Dehşet anları kamerada

Dehşete düşüren olay, geçtiğimiz günlerde Esenyurt Namık Kemal Mahallesi’nde gerçekleşti. İddiaya göre kızının aynı mahalleden sevgilisi olduğunu öğrenen adam, sinir krizi geçirerek ortalığı birbirine kattı.

Sokak ortasında kızının erkek arkadaşını tekme tokat döven şahsı çevredeki diğer vatandaşlar güçlükle sakinleştirdi. Olayda farklı şahısların da ellerinde sopalarla kavgaya dahil olduğu görülürken o anlar çevredeki bir cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

İHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İstanbul’da silahlı maganda terörü! Baba, oğluyla markete sığındıİstanbul’da silahlı maganda terörü! Baba, oğluyla markete sığındı
O belediyede işçi maaşlarına ikinci zam: En düşük maaş 9892 TL olduO belediyede işçi maaşlarına ikinci zam: En düşük maaş 9892 TL oldu
Başkonsolosluğumuza hain saldırı! Bakanlık detayları paylaştıBaşkonsolosluğumuza hain saldırı! Bakanlık detayları paylaştı
Anahtar Kelimeler:
Esenyurt erkek arkadaş kız arkadaş
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

İndirimin adı bile yetti: Fiyatlar düşmeye başladı

İndirimin adı bile yetti: Fiyatlar düşmeye başladı

Fenerbahçe-Dinamo Kiev maçında yaşanacakları birer birer tahmin etti!

Fenerbahçe-Dinamo Kiev maçında yaşanacakları birer birer tahmin etti!

1 milyon kişi karantinada! Uyarılar geldi: Beklemeyin...

1 milyon kişi karantinada! Uyarılar geldi: Beklemeyin...

Avcılar'da iğrenç olay! Üç erkek çocuğu çağırıp...

Avcılar'da iğrenç olay! Üç erkek çocuğu çağırıp...

16 yaşındaki çocuk babasını silahla öldürdü! Tartışmanın gerekçesi...

16 yaşındaki çocuk babasını silahla öldürdü! Tartışmanın gerekçesi...

Tartışma yaratan görüntü! AK Parti il başkanına 'tören kıtası' ile karşılama

Tartışma yaratan görüntü! AK Parti il başkanına 'tören kıtası' ile karşılama

İlginizi Çekebilir

Ölü numarası yapıp kurtuldu! Kanlar içinde kilometrelerce yürüdü

Ölü numarası yapıp kurtuldu! Kanlar içinde kilometrelerce yürüdü

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Şık görünürken rahatından da ödün vermek istemeyenler için en iyi bel çantaları

Şık görünürken rahatından da ödün vermek istemeyenler için en iyi bel çantaları

Tatilden para kazanmanın yolu!

Tatilden para kazanmanın yolu!

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

Arabanızı park ederken sıkıntı mı yaşıyorsunuz? En iyi kameralı park sensörlerine mutlaka bakın

Arabanızı park ederken sıkıntı mı yaşıyorsunuz? En iyi kameralı park sensörlerine mutlaka bakın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.