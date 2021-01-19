Kızlarını döverek öldürdüğü iddiasıyla yargılanan damatlarından şikayetçi olmadılar

Gaziantep’te 7 Temmuz 2018 tarihinde 7 aylık hamile olan eşi Aysel Kurt’u döverek öldürdüğü iddiasıyla hakkında Gaziantep 1 Ağır Ceza Mahkemesinde taksirle ölüme neden olma suçundan iddianame hazırlanan İhsan Çayır’ın yargılanmasına devam edildi. Sanık İhsan Çayır ile avukatı Ramazan Hakan Urul duruşmada hazır bulunurken, maktul Kurt’un annesi Zennur ile babası Vakkas Kurt müşteki olarak duruşmaya katıldı. Aysel Kurt’un annesi ile babasının, kızlarının ölümünden sorumlu tutulan sanık İhsan Çayır’dan şikayetçi olmamaları dikkat çekti.

Duruşmada durumu yanlış anladıklarını söyleyen baba Vakkas Kurt, kızının ölümünün ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, “Bize sabah kızımızın öldüğü haberi gelince şok geçirdim. Gece gittiğimde kızımın dudağı patlamıştı. Kızıma bizden sonra ne yaptılar bilmiyorum. Kızımın eşini uyardım. Ona ‘Akıllı olun, kavga etmeyin’ dedim ama sabah bize kızımın kalbi durmuş denildi” demişti.

BABA, SANIKTAN ŞİKAYETÇİ OLMADI

Duruşmada söz alan ve daha önce kızının eşi Çayır’dan şikayetçi olan baba Vakkas Kurt, şikayetinden vazgeçtiğini söyledi. Durumu yanlış anladıklarını aktaran Kurt, “Kızımın sadece mide rahatsızlığı vardı” dedi.