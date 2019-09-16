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Kızlarını isteyen Ukraynalı annenin yardım çağrısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.09.2019 16:14 | Son Güncelleme

UKRAYNALI Svitlana Krychun, boşanma aşamasında olduğu Türk eşi Şevki Melih Eker'in kaçırdığını iddia ettiği, velayetleri kendisine verilen iki kızının peşine düştü.

Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla), (DHA)- UKRAYNALI Svitlana Krychun, boşanma aşamasında olduğu Türk eşi Şevki Melih Eker'in kaçırdığını iddia ettiği, velayetleri kendisine verilen iki kızının peşine düştü. İki aylık arayışı sonucu kızların izine Marmaris'te rastladığını belirten Svitlana Krychun, "Yetkililerden yardım istiyorum. Lütfen velayeti bende bulunan çocuklarımı geri verin" dedi.

İş adamı Şevki Melih Eker (42) ile Ukraynalı muhasebeci Svitlana Krychun'un (38) aşkla başlayıp düşmanlığa dönüşen hikayesi, Ankara'da başladı. Çift, 2016'da evlendi. Çiftin, 1,5 ve 3 yaşında olan Selena ve Melisa isimlerini verdikleri 2 kız çocukları oldu. Ancak çiftin mutlulukları uzun sürmedi. Şiddetli geçimsizlik sonucu çift, geçen Haziran ayında boşanmaya karar verdi. Ankara'da dava açıldı. Temmuz'da eşinden şiddet gördüğünü iddia eden Krychun için koruma kararı alındı. Çocukların velayeti ise anneye verildi. Mahkeme, baba Eker'in kızlarını ayda 2 gün görmesine karar verdi. Eker, son olarak 17 Ağustos'ta, iki kızını Krychun'un Ankara'daki evinden aldı. O tarihten sonra baba ve kızları, kayıplara karıştı. Eker'in kızlarını geri getirmemesi üzerine Krychun, polise ve savcılığa başvurdu. Eker hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Bunun üzerine Eker, bir süre sonra Bodrum'da polis merkezinde ifade verdi, daha sonra serbest bırakıldı.

Çocuklarına ulaşmak isteyen Svitlana Krychun, sesini daha geniş kesimlere duyurmak için sosyal medya hesaplarından "Yardım et Türkiye" diye çağrı yaptı. Birçok kişi, Svitlana Krychun'un üzüntüsüyle dertlendi. Geçen cuma günü iyi bir haber geldi. Şevki Melih Eker, Krychun'un telefonuna, Melisa ve Selena'nın fotoğraflarını gönderip, kızlarının iyi olduğunu ve Marmaris'te olduklarını iletti. Ankara'dan Marmaris'e gelen Svitlana Krychun, eşinin kaldığı evi buldu. Krychun, Ukrayna'nın Ankara Büyükelçiliği desteğiyle Marmaris'te avukat Arzu Alper'e vekaletname verdi. Polis ve Başsavcılık devreye girdi. Alınan arama kararıyla, Eker ve çocukların kaldığı öğrenilen Kemeraltı Mahallesi'ndeki lüks siteye, geçen cumartesi günü giden polis ekipleri, çilingir yardımıyla buradaki villanın kapısını açtı. Ancak evde ne çocukların ne de Eker'in izine rastlandı. Bu duruma inanmayan Krychun, birkaç saat sonra, villayı kendi kontrol etmeye gitti. İddiaya göre bir kızını balkonda oynarken gördü. Çocuğunun fotoğraf ve video görüntüsünü çeken Krychun, eve giremeyince, polis merkezine koştu. Tekrar polis ekipleri, villaya geldi. Ancak yine ne kızlara ne de Eker'e rastlanmadı.

'ÇOCUKLARIMI ALMADAN ASLA GİTMEYECEĞİM'

Marmaris Adliyesi önünde DHA'ya açıklama yapan Krychun, çocuklarını almadan asla gitmeyeceğini ve her türlü hukuk mücadelesini vereceğini belirterek, "İki ay boyunca çocuklarımı bulmak için çalmadık kapı bırakmadım. Sosyal medyada yardım çağrısında bulundum. Ayrılma aşamasında olduğum eşimden, çocuklarımın Marmaris'te olduğunu öğrendim. En sonunda, çocuklarımın Marmaris'te olduğunu öğrendim. Avukat ile görüşerek, hukuk mücadelesi başlattım. Bakılan lüks villada çocuklarımın olmadığı söylendi. Ben çocuklarımın burada olduğunu biliyorum. Türkiye Cumhuriyeti yetkililerinden yardım istiyorum. Lütfen velayeti bende bulunan çocuklarımı geri verin" dedi.

'HUKUKİ MÜCADELEMİZ DEVAM EDİYOR'

Ukraynalı annenin avukatı Arzu Alper, "Çocukların villada olduğunu çok iyi biliyoruz. Burada olduğunu fotoğraflarla delillendirdik. Bu iş insanı, ulusal televizyondaki bir programa çıkarak, 'Çocuklarımı geri alamayacak' açıklamasında bulundu. Hukuki mücadelemizi veriyoruz. Ama ne yazık ki sanki birileri haber uçurmuş gibi çocuklarıyla villada bulunan Türk eş ortadan kayboldu. Tüm belge, fotoğraf ve videolar elimizde. Ayrıca anne için koruma kararı çıkarttık" dedi.

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