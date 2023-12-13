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  4. Kızlarının telefonunu inceleyen aile fotoğrafları gördü... Sapık öğretmenin savunması şoke etti! 15 yaşından büyük sanmış, 'ödüllendireceğim' demiş

Kızlarının telefonunu inceleyen aile fotoğrafları gördü... Sapık öğretmenin savunması şoke etti! 15 yaşından büyük sanmış, 'ödüllendireceğim' demiş

13.12.2023 12:24 | Son Güncelleme:
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İğrenç olay Bursa'da meydana geldi. Özel bir okulda yabancı dil öğretmeni olarak görev yapan 38 yaşındaki S.Y.'nin., sınavdan 100 puan aldığı için ödüllendireceğini söylediği kız öğrencisi Ö.K.'ye (14) cinsel istismarda bulunduğu ortaya çıktı. Aile, kızlarının cep telefonuna bakmasıyla cinsel içerikli fotoğrafları görürken, öğretmenin otomobilinin camlarını kırıp lastiklerini patlattı. 22 yıl istemiyle açılan davada tutuklu öğretmen S.Y., "Öğrencimin 15 yaşından büyük olduğunu düşünmüştüm" dedi.

Kızlarının telefonunu inceleyen aile fotoğrafları gördü... Sapık öğretmenin savunması şoke etti! 15 yaşından büyük sanmış, 'ödüllendireceğim' demiş

Bursa'da,özel bir okulda yabancı dil öğretmenliği yapan S.Y., sınavından 100 puan alan öğrencilerine, ödül olarak kahve ısmarlama sözü verdi. Bunun üzerine S.Y., 16 Haziran'da sınavından tam puan alıp verdiği sözü hatırlatan kız öğrencisi Ö.K.'yi, evine davet etti. Eşinden boşanan öğretmen S.Y., birlikte kahve ve şarap içtiği öğrencisine cinsel istismarda bulundu. Öğretmen ile kendisinden 24 yaş küçük olan öğrencisi arasındaki iletişim daha sonra cep telefonu ile cinsel içerikli mesaj, fotoğraf ve kamera görüntülerinin gönderilmesiyle devam etti.

AİLESİ CEP TELEFONUNDA UYGUNSUZ FOTOĞRAFLARINI GÖRDÜ

Kızının hareketlerinden şüphelenen ailesi, cep telefonunu alıp konuştuğu kişileri ve telefonunun fotoğraf galerisini inceledi. Aile, kızlarının öğretmeni S.Y. ile ilişkisi olduğunu, birbirlerine cinsel içerikli fotoğraflar gönderdiğini belirledi.

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CAMLARINI KIRIP LASTİKLERİNİ PATLATTILAR

Ö.K.'nin telefonundan S.Y.'ye mesaj atan aile fertleri, bir kafede buluşma istedi. Belirlenen kafeye kızlarıyla giden aile burada bekleyen öğretmen ile önce tartıştı sonra kavga etti. Yaşanan arbedenin ardından aile bireyleri öğretmenin otomobilinin camlarını kırıp lastiklerini patlattı.

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ÖĞRETMEN TUTUKLANDI

Ailenin şikayeti üzerine gözaltına alınan S.Y., tutuklanarak cezaevine gönderildi. Savcılık soruşturması sonunda hakkında, 'çocuğu müstehcen yayınları okumaya ve seyretmeye teşvik', 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' ve 'çocuğun cinsel istismarı' suçlarından 9,5 yıl ile 22 sene arasında hapis cezası istenen S.Y.'nin yargılanmasına Bursa 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlandı.

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"KENDİSİNİ 15 YAŞINDAN BÜYÜK SANMIŞTIM"

Mahkemede savunmasını yapan tutuklu öğretmen, "Sınavdan 100 alan öğrencilerime kahve ısmarlayacağımı söylemiştim. Ö.K. sınavdan tam puan almıştı. Bana kendisine kahve ısmarlamamı söyledi. Benim evimde atölyem vardı. Onu görmek istediğini söyleyerek evime gelmek istedi, Ben de davet ettim. Kahvemizi içtikten sonra bana alkol almayı teklif etti. Birlikte şarap içtik, aramızda yakınlaşma başladı. Cinsel birlikteliğimiz olmadı. İlişkimiz devam ederken birbirimize mesaj ve görüntü atıyorduk. Ailesinin olaydan haberi olunca benimle buluşup ardından darbettiler ve aracımı parçaladılar. Olayların bu noktaya geleceğini düşünmedim. Çok büyük hata yaptım. Pişmanım. Ayrıca kendisinin 15 yaşından büyük 16 yaşlarında olduğunu sanmıştım. Bana yaşıyla ilgili hiçbir şey söylememişti" dedi.

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(DHA)


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Anahtar Kelimeler:
Öğretmen cinsel taciz
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