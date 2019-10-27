KKTC Başkakanı Tatar Türkiye büyük devletlere örnek olmuştur -2

http://ajans.dha.com.tr/newscontentdetailednew.php?iFerhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI (Hatay), (DHA)- KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersin Tatar, Türkiye'nin içinde bulunduğu koşullarda verdiği mücadeleyi Kıbrıs Türkleri olarak desteklediklerini belirtti. Tatar, "Suriyelilere yönelik yapılan çalışmalardan dolayı Türkiye, büyük devletlere örnek olmuştur. İnsan haklarından bahseden bu büyük milletler sadece seyirci kaldılar. Elini taşın altına sadece Türkiye koydu" dedi.

KKTC Başbakanı Ersin Tatar, bir dizi etkinlik için geldiği Hatay'da Reyhanlı Belediyesi ile Ticaret ve Sanayi Odası'nı ziyaret etti. Reyhanlı Belediye Başkanı Mehmet Hacıoğlu, Tatar'a ilçeyle ilgili bilgi verdi, Kıbrıs Barış Harekatı'ndan sonra çok sayıda Hataylının adaya yerleştiğini, Kıbrıs’ın ekonomisine önemli katkılarda bulunduklarını belirtti.

Daha önce de Hatay’a ve Türkiye’nin çeşitli yerlerine ziyaretlerde bulunduğunu söyleyen Başbakan Tatar, "Dün sınırda Suriyelilerin yaşadığı kamplara gittim. Ayrıca sınırdaki Mehmetçiklerimizi ziyaret ettim. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin özveri ile insanlık adına yaptığı büyük fedakarlığı gördüm. Türkiye Cumhuriyeti ile beraber olduğumuzu her defasında söylüyorum. Barış Pınarı Harekatı’nda da yaptığımız değerlendirmelerde de gerçekten Türkiye’nin ne kadar haklı olduğunu, ne kadar doğru bir adım attığını, netice itibariyle de çok kısa bir zaman sonra bu harekatın başarı ile sonuçlandığını, bölgeye huzur ve güvenlik gelmesi bakımından ne kadar doğru bir adım olduğunu hep birlikte gördük" dedi.