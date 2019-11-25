KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı, Berlin’de

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, BM Genel Sekreteri Guterres ve GKRY lideri Anastasiadis ile üçlü görüşme gerçekleştirmek üzere Berlin’e geldi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, BM Genel Sekreteri Antonnio Guterres ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Başkanı Nikos Anastasiadis ile üçlü görüşme gerçekleştirmek üzere Berlin’e geldi. Konaklayacağı otelin önünde gazetecilere açıklama yapan Akıncı, "Buraya Kıbrıs sorunun çözümü doğrultusunda olumlu bir adım oluşturma arzusu ve niyetiyle geldik. Sayın genel sekreter önce üçlü bir görüşmenin olmasını arzu etti" ifadelerini kullandı. 1985 yılında belediye başkanlığı görevini yürütürken Dimitriadis ile Berlin’e geldiğini hatırlatan Akıncı, 1989 yılında Berlin duvarının yıkılışına vurgu yaparak, "Kıbrıs’taki toplumlar da bunu başarabilir. Biz bunu başarabilirsek Türkiye’nin Yunanistan ile ilişkileri, bölgeyle olan ilişkileri, Avrupa ile olan ilişkileri çok daha iyiye gider. Bugün kriz nedeni olan doğal gaz olayı, işbirliğinin bir unsuru haline gelebilir, ortak zenginliğin bir unsuru haline gelebilir ve Kıbrıs’ta da genç kuşaklar geleceğe daha umutla bakabilir. Tamamen bu duygu ve düşüncelerle buraya geldik. Umarım aynı karşılığı görürüz ve buradan daha güzel haberlerle ayrılabiliriz hep birlikte" dedi.