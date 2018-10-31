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KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı, BM Temsilcisi Lute ile görüştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.10.2018 21:22 | Son Güncelleme

KKTC Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu: - "Cumhurbaşkanı Akıncı, bulunacak olası bir çözümde siyasi eşitliğin ve kararlara etkin katılımın önemini Lute’a bir kez daha ifade etti"

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Kıbrıs sorunu için görevlendirdiği geçici özel danışmanı Jane Holl Lute'u makamında kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu, görüşmenin ardından yaptığı yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Akıncı'nın Lute’a BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Kıbrıs raporunda belirttiği gibi "ucu açık süreçler olamayacağını" belirttiğini aktardı.

Akıncı'nın müzakerelerde olası bir süreç için izlenmesi gereken prosedürü geçici özel danışman Lute'a ilettiğini vurgulayan Burcu, "Cumhurbaşkanı Akıncı, bulunacak olası bir çözümde siyasi eşitliğin ve kararlara etkin katılımın önemini Sayın Lute’a bir kez daha ifade etti.” ifadelerini kullandı.

- Kıbrıs müzakereleri

Kıbrıs müzakereleri, KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'nın göreve gelmesinin ardından BM Genel Sekreterinin eski Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide'nin ara buluculuğunda Mayıs 2015'te yeniden başlamıştı.

Müzakerelerde, geçen yıl temmuz ayında İsviçre'nin Crans-Montana kentinde yürütülen Kıbrıs Konferansı'ndan bir sonuç çıkmamıştı.

Müzakereler, "Ekonomi", "Avrupa Birliği", "Mülkiyet", "Yönetim-Güç Paylaşımı", "Toprak" ile "Güvenlik ve Garantiler " olmak üzere 6 temel başlıktan oluşuyordu.

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