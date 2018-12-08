KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı, hastanede tedavi altına alındı

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, bir rahatsızlık nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

DHA’ya Akıncı’nın durumu ile ilgili açıklama yapan Sağlık Bakanı Filiz Besim, “Cumhurbaşkanının şikâyeti üzerine cerrahi bir müdahale yapıldı. Sayın Akıncı’nın durumu şu anda iyi. Yarın taburcu olmasını bekliyoruz” dedi.

Gazimağusa Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Hakkı Serhat Tulay da; yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı Akıncı’ya bu sabah kolonoskopi, polipektomi ve hemoroidektomi işlemleri uygulandığını söyledi.

Kaynak: DHA

