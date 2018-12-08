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KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı, hastanede tedavi altına alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.12.2018 13:02 | Son Güncelleme

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, geçirdiği rahatsızlık nedeniyle Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, bir rahatsızlık nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

DHA’ya Akıncı’nın durumu ile ilgili açıklama yapan Sağlık Bakanı Filiz Besim, “Cumhurbaşkanının şikâyeti üzerine cerrahi bir müdahale yapıldı. Sayın Akıncı’nın durumu şu anda iyi. Yarın taburcu olmasını bekliyoruz” dedi.

Gazimağusa Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Hakkı Serhat Tulay da; yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı Akıncı’ya bu sabah kolonoskopi, polipektomi ve hemoroidektomi işlemleri uygulandığını söyledi.

Kaynak: DHA

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Mustafa Akıncı KKTC

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
ulan ince akşener kılıçdaroğlu gibilere bişey olmuyor olan adam gibi adamlara oluyor
kıbrısta benzi neden 5.30
geçmiş olsun.
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