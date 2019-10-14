KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı tepkilere yanıt verdi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, "Her konuda her zaman aynı düşünüp aynı davranış biçimini sergilemek mümkün değildir. Farklı görüşlere saygı gösterilmesi ise sağlıklı ilişkinin bir gereğidir." ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Akıncı, sosyal medya hesabı Facebook üzerinden Barış Pınarı Harekatı ile ilgili yaptığı açıklamanın ardından kendisine yöneltilen tepkilere cevaben yeni açıklamada bulundu. Görüşlerinin inandığı samimi düşünceler olduğunu belirten Akıncı, "Ne var ki bu düşünceleri doğru anlamak yerine haksız ve orantısız eleştiriler yapılmış, bunun da ötesinde sosyal medya aracılığı ile organize biçimde iğrenç küfür ve tehditlerle dolu saldırılar gerçekleştirilmiştir. Bu düzeysizlik halen devam etmektedir." ifadelerini kullandı. Akıncı, Türkiye'nin çok çektiği terör belasından kurtulmasının kuşkusuz herkesin ortak arzusu olduğunu ve bunu çeşitli olaylarda her vesileyle vurguladıklarını kaydetti. Suriye topraklarında 10'uncu yılına girmek üzere olan savaşların da artık son bulması gerektiğini belirten Akıncı, burada ve bölgedeki tüm halkların barış ve huzur içinde yaşayabilecekleri bir düzeni diyalogla kurmalarının kaçınılmaz olduğunu savundu.

- "Barışı savunmak ne zamandan beri suç oldu?" Akıncı, Türkiye ile Suriye arasında ilişkilerin yeniden tesis edilmesinin gerekli olduğunu belirtti. "Diplomasi ve diyalog tam da bunun için gereklidir." ifadesini kullanan Akıncı, şunları kaydetti: "Aynı çerçevede diğer bölge ülkeleri ile ve AB ile ilişkilerini geliştiren bir Türkiye çok daha güçlü olacaktır inancındayım. Bu anlamda ifade ettiğim diplomasi ve diyalog ihtiyacının terör örgütleri ile diyalog çağrısı olarak yansıtılıp bunun üzerinden siyaset yapılması çarpıtmadan öte bir şey değildir. Yapılan bazı açıklamalarda şahsım için kullanılan haksız ve yaralayıcı ifadeleri esefle karşılıyor, sahiplerine iade ediyorum. Barışı savunmak ne zamandan beri suç oldu? Bu istemin suçlanıp karalanması kime ne kazandırır?" - "Her konuda aynı düşünüp aynı davranış biçimini sergilemek mümkün değildir" Kıbrıs Türk halkının Türkiye ile tarihten gelen dostluk ve kardeşlik bağlarına büyük önem verdiğine dikkati çeken Akıncı, görev süresi boyunca bu önemin idraki içinde ve karşılıklı saygı temelinde ilişkilerin gelişmesine çaba harcadığını ifade etti.

Akıncı, Kıbrıs Türk halkı ve devletinin bugünkü konuma ulaşmasında elbette Türkiye'nin yıllarca yaptığı katkının ve verdiği desteğin büyük payı olduğunun altını çizerek, "Ama her konuda her zaman aynı düşünüp aynı davranış biçimini sergilemek mümkün değildir. Farklı görüşlere saygı gösterilmesi ise sağlıklı ilişkinin bir gereğidir." değerlendirmesinde bulundu. - "Kamplara bölünüp birbirimizi suçlamanın bir anlamı olmadığına inanıyorum" Aynı zamanda Kıbrıslı Türklerin bugünlere kendi büyük mücadeleleriyle ulaştıklarını kaydeden Akıncı, şu ifadeleri kullandı: "Kıbrıslı Türkler bu adada var olabilmek için direnmeselerdi, bugünlere hiç ulaşılamazdı. Kendi demokrasimiz içinde var olan makamlar ve en başta Cumhurbaşkanlığı da halkımızın özgür iradesiyle şekillenmektedir. Kıbrıs Türk halkının telkinlerle değil, kendi iradesiyle karar verebilecek olgunluğa ulaştığı inancındayım. Bu süreçte terör, barış, demokrasi kavramları gibi konulardaki gerçek duygu ve düşüncelerimi bilen ve desteğini esirgemeyen tüm halkımıza bu vesileyle bir kez daha teşekkür ederim.