HABER

KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı’dan Johnson’a tebrik

POLİTİKA HABERLERİ  | 26.07.2019 14:23 | Son Güncelleme

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, İngiltere’nin yeni Başbakanı Boris Johnson’u ve Avrupa kurumlarının yeni seçilen başkanlarını kutlayarak görevlerinde başarılar diledi.Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, İngiltere’nin yeni Başbakanı Boris Johnson ile Avrupa Konseyi Başkanlığı’na seçilen Charles Michel, Avrupa Komisyonu Başkanlığı’na seçilen Ursula von der Leyen ve Avrupa Parlamentosu Başkanlığı’na seçilen David-Maria Sassoli’yi tebrik etti.

KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı’dan Johnson’a tebrik

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, İngiltere’nin yeni Başbakanı Boris Johnson’u ve Avrupa kurumlarının yeni seçilen başkanlarını kutlayarak görevlerinde başarılar diledi.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, İngiltere’nin yeni Başbakanı Boris Johnson ile Avrupa Konseyi Başkanlığı’na seçilen Charles Michel, Avrupa Komisyonu Başkanlığı’na seçilen Ursula von der Leyen ve Avrupa Parlamentosu Başkanlığı’na seçilen David-Maria Sassoli’yi tebrik etti. Cumhurbaşkanı Akıncı, Boris Johnson, Charles Michel, Ursula von der Leyen ve David-Maria Sassoli’ye gönderdiği kutlama mesajlarında, Kıbrıs Türk halkının Kıbrıs’ta karşılıklı kabul edilebilir adil bir çözüme olan güçlü bağlılığının devam ettiğini ifade etti. Cumhurbaşkanı Akıncı, İngiltere Başbakanı Johnson’a gönderdiği tebrik mesajında, Johnson’un Dışişleri Bakanlığı döneminde Kıbrıs sorununa kapsamlı çözüm için Cenevre ve Crans Montana’da yapılan konferanstaki samimi katkısını takdir ederek, yeni görevinde de Kıbrıs’ta çözüm için işbirliğini sürdürmeyi arzuladığını belirtti. Bunun yanında Johnson’un başbakanlığı döneminde İngiliz halkı ile Kıbrıs Türk halkı arasındaki ilişkilerin daha da gelişmesini diledi.
Avrupa kurumlarının yeni seçilen başkanlarına gönderdiği mesajlarda, Kıbrıs Türk halkının, 2004 Annan Planı referandumunda çözüm ve AB üyeliği için güçlü bir evet demesine karşın, aradan 15 yıl geçmesine rağmen Kıbrıslı Türklerin kendilerinden kaynaklanmayan nedenlerden dolayı hala çözümsüzlük ve statükonun mağduru olmaya devam ettiğini anımsatan Cumhurbaşkanı Akıncı, Kıbrıs Türk halkının adil ve karşılıklı kabul edilebilir bir çözüme güçlü bağlılığını koruduğunu ifade etti.

Hayatınızın en önemli tercihini yapmadan önce bilmeniz gerekenlerHayatınızın en önemli tercihini yapmadan önce bilmeniz gerekenler
Cumhurbaşkanı Erdoğan’a cuma namazı çıkışında vatandaşlardan yoğun ilgiCumhurbaşkanı Erdoğan’a cuma namazı çıkışında vatandaşlardan yoğun ilgi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu tür ihanetlerin içerisinde olanlar bu işin bedelini de ağır öderler"Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu tür ihanetlerin içerisinde olanlar bu işin bedelini de ağır öderler"

En Çok Okunan Haberler

Annesi kızının önüne geçti! Şarkı söyledi

Annesi kızının önüne geçti! Şarkı söyledi

Erdoğan'dan yeni parti iddialarıyla ilgili flaş açıklama!

Erdoğan'dan yeni parti iddialarıyla ilgili flaş açıklama!

12 milyon kullanıcısı var! Bakan'dan flaş açıklama

12 milyon kullanıcısı var! Bakan'dan flaş açıklama

İran balistik füze denemesi yaptı

İran balistik füze denemesi yaptı

Ünlü iş adamı hayatını kaybetti

Ünlü iş adamı hayatını kaybetti

Pompeo'dan S-400 yaptırımı açıklaması

Pompeo'dan S-400 yaptırımı açıklaması

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

İBB Başkanı İmamoğlu: Madem istifa ettiniz neden orada duruyorsunuz?

İBB Başkanı İmamoğlu: Madem istifa ettiniz neden orada duruyorsunuz?

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Ekrem İmamoğlu, 'söz verdiğimiz gibi...' diyerek duyurdu!

Ekrem İmamoğlu, 'söz verdiğimiz gibi...' diyerek duyurdu!

Cumhurbaşkanlığı'ndan Erdoğan-Ali Babacan görüşmesi açıklaması

Cumhurbaşkanlığı'ndan Erdoğan-Ali Babacan görüşmesi açıklaması

Diğer Haberler
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Parti teşkilatına flaş talimat

AK Parti teşkilatlarına flaş talimat!

Erdoğan'dan yeni parti iddialarıyla ilgili flaş açıklama!

Erdoğan'dan yeni parti iddialarıyla ilgili flaş açıklama!

CHP Lüleburgaz teşkilatında toplu istifa

CHP'de toplu istifa

Diyanet İşleri Başkanlığı'na ilişkin karar Resmi Gazete'de

Diyanet İşleri Başkanlığı'na ilişkin karar Resmi Gazete'de

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hakan Atilla açıklaması!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hakan Atilla açıklaması!

Cumhurbaşkanına hakaret eden CHP'li avukat partiden ihraç edilecek

CHP'den Cumhurbaşkanı'na hakaret eden avukat hakkında karar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.