HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. diger
  4. KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Adana'da gazilerle buluştu:

KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Adana'da gazilerle buluştu:

22.06.2022 12:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"KKTC bizim milli devletimizdir. Türk ordusu bizim bedenimizdeki candır. Türk milleti bizim damarlarımızdaki kandır. Biz bunlardan asla vazgeçmeyiz"

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, "KKTC bizim milli devletimizdir. Türk ordusu bizim bedenimizdeki candır. Türk milleti bizim damarlarımızdaki kandır. Biz bunlardan asla vazgeçmeyiz." dedi.

Töre, Vali Süleyman Elban ile basına kapalı görüştükten sonra Türkiye Muharip Gaziler Derneği Adana Şubesini ziyaret etti.

Zorlu Töre, Şube Başkanı Coşkun Adaber ve gazilerle buluşmasında, KKTC'nin ebediyen yaşatılması gerektiğini söyledi.

KKTC'nin üzerinde büyük oyunlar oynandığını aktaran Töre, şöyle konuştu:

"Biz KKTC'yi son nefesimize kadar, nasıl siz elinizdeki piyadelerle savundunuz, biz fikirlerimizle, düşüncelerimizle son nefesimize kadar savunmaya devam edeceğiz. Gerekirse ileride başka mücadeleler, ulusal direnişler, gerekirse şekil değiştirmeler elbette olabilir, Türk milleti olarak ona da hazır olmamız gerekir. KKTC bizim milli devletimizdir. Türk ordusu bizim bedenimizdeki candır. Türk milleti bizim damarlarımızdaki kandır. Biz bunlardan asla vazgeçmeyiz."

Töre, şehitlerin bıraktığı emanetlere ve gazilere sonuna kadar sahip çıkacaklarını, kendilerinden sonraki nesillere de onları öğreteceklerini ifade etti.

- "Hainlere karşı mücadelemizi sürdüreceğiz"

Türkiye ile et ve tırnak gibi olduklarını vurgulayan Töre, KKTC'deki "hainlere" karşı mücadelelerini sürdüreceklerini dile getirdi.

KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Töre, şunları kaydetti:

"Türkiye'de de hainler vardır ama Türkiye'deki hainler daha katmerlidir çünkü silah, tetik çekiyorlar, can alıyorlar. Kıbrıs'taki hainler de böyle bir fırsatı bulsalar onlar da bunları yaparlar ama hain, haindir. Kıbrıs'taki hain de Türk milletinin düşmanıdır. Türkiye'de, Türk askerine, polisine, öğretmenine, doktoruna kurşun sıkıp onların hayatını kaybettirenler de haindir. Dolayısıyla bileceğiz ki her yerde maalesef gaflet, delalet ve ihanet içerisinde olanlar olabilir. Biz uyanık olacağız. Onlara karşı mücadelemizi sürdüreceğiz. Türk milleti, Türk devleti ve Türk devletleri ebediyen var olacaktır. Bunu kimse geri çeviremez."

Ziyarette, KKTC Mersin Başkonsolosu Zalihe Mendeli de yer aldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kuşadası açıklarında 33 düzensiz göçmen kurtarıldıKuşadası açıklarında 33 düzensiz göçmen kurtarıldı
Halk plajında iğrenç olay! Vatandaşlar yakalayıp dövdüHalk plajında iğrenç olay! Vatandaşlar yakalayıp dövdü
Kılıçdaroğlu, Pınar Gültekin davasındaki karara isyan ettiKılıçdaroğlu, Pınar Gültekin davasındaki karara isyan etti
Anahtar Kelimeler:
gazi Adana

En Çok Okunan Haberler

Benzinde ilk indirim az da olsa geldi! Motorin fiyatları ise…

Benzinde ilk indirim az da olsa geldi! Motorin fiyatları ise…

Kim ne kadar zamlı maaş alacak?

Kim ne kadar zamlı maaş alacak?

Ayakta alkışlandı! Herkes törene damga vuran bu ifadeleri konuşuyor

Ayakta alkışlandı! Herkes törene damga vuran bu ifadeleri konuşuyor

Marmaris'te korkutan yangın... Bölgeden gelen görüntüler kahretti

Marmaris'te korkutan yangın... Bölgeden gelen görüntüler kahretti

AhsenTV sunucusu sokak ortasında darbedildi

AhsenTV sunucusu sokak ortasında darbedildi

Eşi "Bana 5 yıl önce tecavüz etti, şimdi taciz ediyor" dedi, evine çağırıp öldürdü! Cesedin yanındaki notta bakın ne yazıyordu

Eşi "Bana 5 yıl önce tecavüz etti, şimdi taciz ediyor" dedi, evine çağırıp öldürdü! Cesedin yanındaki notta bakın ne yazıyordu

İlginizi Çekebilir

Her şey saniyeler içinde oldu! Kahraman anneanne torununu...

Her şey saniyeler içinde oldu! Kahraman anneanne torununu...

Doğumda elektrikler gitti! Olan bebeğe oldu

Doğumda elektrikler gitti! Olan bebeğe oldu

Yemeklerinizi yapmanızı kolaylaştırıp daha lezzetli hale getirecek en iyi döküm tencereler

Yemeklerinizi yapmanızı kolaylaştırıp daha lezzetli hale getirecek en iyi döküm tencereler

Bikinisi ve filesiyle meydan okudu! “Büyük olduğumu söyleyen...”

Bikinisi ve filesiyle meydan okudu! “Büyük olduğumu söyleyen...”

Gören dondu kaldı: Parkta yürürken okla vuruldu

Gören dondu kaldı: Parkta yürürken okla vuruldu

Yaz için daha iyi bir aksesuar düşünülemez, en iyi erkek güneş gözlüğü markaları

Yaz için daha iyi bir aksesuar düşünülemez, en iyi erkek güneş gözlüğü markaları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.