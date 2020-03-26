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KKTC’de koronavirüs nedeniyle köyler karantinaya alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.03.2020 23:24 | Son Güncelleme

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) Dipkarpaz bölgesinde bir servis şoföründe korona virüs pozitif çıkması ile bütün bölge karantina altına alındı.

KKTC’de koronavirüs nedeniyle köyler karantinaya alındı

Çin’de ortaya çıkan ve tüm dünyaya hızla yayılan korona virüs etkisini arttırmaya devam ediyor. Yeni Erenköy Belediye Başkanı Emrah Yeşilırmak, tarafından yapılan açıklamada Dipkarpaz bölgesinde bulunan bir servis şoföründe koronavirüs çıkması nedeni ile bölge de bulunan birçok köyün karantina altına alındığını açıkladı.

KKTC Başbakanı Ersin Tatar, yapmış olduğu açıklama ile Dipkarpaz, Yeni Erenköy, Sipahi, köylerinin bu akşamdan itibaren karantinaya alındığını duyururken, köylere giriş ve çıkışların kapatıldığını bildirdi.

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KKTC koronavirüs

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