HABER

KKTC'de 'şalterleri kapatın, evden çıkmayın' uyarısı! Okullar tatil edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.12.2018 08:49 | Son Güncelleme

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) iki gündür etkili olan şiddetli fırtına ve yağış, dün akşam saatlerinde etkisini artırdı. KKTC Afet ve Acil Durum Yönetimi Komitesi, vatandaşları zorunlu olmadıkça evden çıkmamaları konusunda uyardı. Ayrıca, elektrik şalterlerinin kapatılması uyarısı da yapıldı.

KKTC'de 'şalterleri kapatın, evden çıkmayın' uyarısı! Okullar tatil edildi

Girne'de şiddetli fırtına ve yağış nedeniyle bazı otel, işyeri ve evleri su bastı. Meteoroloji Müdürlüğü de fırtına ve yağışın yarın etkisini artıracağını belirterek halka dikkatli olmaları uyarısında bulundu.

"ŞALTERLERİ KAPATIN, EVDEN ÇIKMAYIN" UYARISI

KKTC Afet ve Acil Durum Yönetimi Komitesi halka dikkatli olmaları çağrısında bulunarak şu duyuruda bulundu: "Sel-su baskını olması halinde evlerinde elektrikli cihaz kullanılmaması, elektrik şalterlerinin derhal kapatılması gerekiyor. Vatandaşların, zorunlu olmadıkça evlerden ayrılmaması, gerekmedikçe trafiğe çıkılmaması; trafiğe çıkılması halinde trafikte araçları ile risk teşkil edebilecek su veya çamur birikintilerine girilmemesi gerekiyor"

kalkanli_kilicaslan_ve_kalkanli_tepebasi_yollari_kapatildi_h226343_36828

ENERJİ HATLARI ZARAR GÖRDÜ, ELEKTRİK VERİLEMİYOR

Bu arada Girne-Lefkoşa, Girne-Dikmen ve Güzelyurt-Kalkanlı kara yolları şiddetli yağış nedeniyle ulaşıma kapandı. Birçok bölgeye enerji nakil hatlarının zarar görmesinden dolayı elektrik verilemiyor.

OKULLAR TATİL EDİLDİ

Milli Eğitim Bakanlığı yaptığı açıklama ile okulların kötü hava şartları nedeniyle tatil edildiğini duyurdu. Doğu Akdeniz Üniversitesi rektörlüğü de; yaptığı açıklamada eğitime bir gün ara verdiklerini bildirdi.

PARTNERYakından bakınca şaşıracaksınız! Ne olduğunu biliyor musunuz?Yakından bakınca şaşıracaksınız! Ne olduğunu biliyor musunuz?
Yeni uyarı geldi, alarma geçildi! 'Hazırlıklı olun' çağrısıYeni uyarı geldi, alarma geçildi! 'Hazırlıklı olun' çağrısı
Fatih'te 4 katlı bina alev alev yandı; itfaiye zor anlar yaşadı Fatih'te 4 katlı bina alev alev yandı; itfaiye zor anlar yaşadı 
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
KKTC kktc hava durumu

En Çok Okunan Haberler

Skandal: Gece kulübünde toplu tecavüz! Müdahale etmek yerine video çektiler

Skandal: Gece kulübünde toplu tecavüz! Müdahale etmek yerine video çektiler

Üniversite kampüsünde satırlı öğrenci dehşeti!

Üniversite kampüsünde satırlı öğrenci dehşeti!

Tottenham'dan Cengiz Ünder için 52 milyon Euro'luk teklif

Tottenham'dan Cengiz Ünder için 52 milyon Euro'luk teklif

Araçlarına kış lastiği takmayanlara ceza yağdı

Araçlarına kış lastiği takmayanlara ceza yağdı

Süleyman Soylu, 'Neden muhalefet ettiğiniz AK Parti'ye katıldınız?' sorusunu yanıtladı

Süleyman Soylu, 'Neden muhalefet ettiğiniz AK Parti'ye katıldınız?' sorusunu yanıtladı

Berat Albayrak'ın Tweet'i ortalığı karıştırdı! Muhalefet ayaklandı

Berat Albayrak'ın Tweet'i ortalığı karıştırdı! Muhalefet ayaklandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Meteoroloji'den 6 Aralık hava durumu tahmini açıklaması! (İstanbul'da hava nasıl olacak?)

Yeni uyarı geldi, alarma geçildi! 'Hazırlıklı olun' çağrısı

İDO ve BUDO seferlerine fırtına engeli

Şiddetli fırtına! Çok sayıda sefer iptal edildi

Suriyelilere kişi başı 1750 TL ödeniyor! Gündemi sarsacak iddia...

Olay iddia: Suriyelilere kişi başı 1750 TL ödeniyor!

Skandal itiraf: Kapıdan Peygamber girse 'ona senin devrin bitti' derim!

İtiraf rezaleti: Peygamber girse 'ona senin devrin bitti' derim!

İstanbul'da Fatih'te yangın!

İstanbul'da hareketli dakikalar! Ekipler bölgede

Günlük burç yorumları: 6 Aralık Perşembe İrem Su'dan günlük burç yorumları

6 Aralık Perşembe İrem Su'dan günlük burç yorumları

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.