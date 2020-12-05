KKTC’de yeni dönem: Ülkeye giriş için 2 bin 255 TL karantina ücreti ödenecek

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Bakanlar Kurulu'nda koronavirüs (Kovid-19) salgınına yönelik bazı ilave tedbirler alındı. Dünyada genelinde pandeminin üçüncü dalgası yaşaması üzerine, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne (KKTC) karantinasız girişler durduruldu. KKTC Sağlık Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı tarafından alınan ortak karara göre, Ada'ya gelen tüm yocuların giriş önesi 2 bin 255 TL karantina ücreti yatırmasının zorunlu olduğu ifade edildi. Yeni tedbirler kapsamında, yurt dışından KKTC'ye gelecek ziyaretçiler, son 3 gün içerisinde yapılmış negatif PCR test sonucunu ibraz etmek koşulu ile giriş yaparak, 7 gün karantinaya tabi tutulacak.

KOVID-19 TEDBİRLERİ KAPSAMINDA SEYAHAT UYGULAMALARI

KKTC Bakanlar Kurulu'nun Sağlık Üst Kurulu önerilerinin dikkate alındığı karara ilişkin tedbirler şu şekilde sıralandı:

“1. Ülkemize girişlerle ilgili risk kategorileri tek kategoriye indirilmiştir. Buna göre yurt dışından ülkemize giriş yapacak kişiler, son 3 gün içerisinde yapılmış negatif PCR test sonucu ile kapıdaki Sağlık Bakanlığı görevlisine ibraz etmek koşulu ile giriş yaparak 7 gün karantina uygulamasına tabi olacaklar ve karantina bitiminde PCR testleri yapılacaktır. Ülkeye girişte negatif PCR test sonucunu teslim etmemeleri durumunda ise ülkeye alınmayacaklardır.