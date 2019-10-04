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KKTC’den Rum yönetimine sert tepki: Haddinizi aşmayın

DÜNYA HABERLERİ  | 04.10.2019 12:24 | Son Güncelleme

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Enerji ve Ekonomi Bakanı Hasan Taçoy, Kıbrıs Rum yönetiminin Doğu Akdeniz'de sondaj çalışmalarına başlayan Yavuz sondaj gemisi çalışanlarına yönelik 'uluslararası tutuklama emri tehdidi yapmasına' tepki gösterdi.

KKTC’den Rum yönetimine sert tepki: Haddinizi aşmayın

"Rumlar hadlerini aşmasın" diyen Taçoy, "Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nin (GKRY) yaptığı tehditler boştur, Yavuz çalışmalarına devam edecektir" dedi.

Demirören Haber Ajansı'na özel açıklamalar yapan Taçoy, "Yavuz Sondaj gemimiz, bizlerin kıta sahanlığı olarak belirlediği bölgede araştırmalarına başladı. Türkiye ve Kıbrıs Türk tarafı olarak hep şunu vurguladık; bizler Doğu Akdeniz'de, Mavi Vatan’da, varolan haklarımızın çiğnenmesine asla izin vermeyeceğiz. Bunu söylerken de, hep uzlaşı çağrılarımızı yeniledik" dedi.

'RUMLAR KRİZ ÇIKARIYOR'

"Kıbrıslı Rum komşularımıza, 'gelin Doğalgazı birlikte çıkaralım, birlikte hareket edelim' dedik" diyen Taçoy şunları kaydetti:

"Rumlar, birliktelik çağrımıza hep krizle cevap verdi. Türkiye ve KKTC arasında sağlanan uyum sonucunda, Yavuz Sondaj gemimiz haklarımız olan bölgeye ulaştı. Rumlar, bunun üzerine açıklama yapıyor. Diyorlar ki, 'Bu yasadışı bir faaliyettir. Türkiye tüm gemilerini geri çeksin.' Net ifade etmeliyim ki; Kıbrıs'ta hukuk tanımaz ve vurdum duymaz bir anlayışla gerilimin artmasına neden olan Rumların ta kendisidir. GKRY yaptığı anlaşmalarda nasıl bizleri yok sayıyorsa, bizlerin adımlarına karşı çıkkat hadlerine değildir. GKRY yönetiminin yaptığı tehditler boştur, hadsizliktir."

'RUMLAR AKILLARINI BAŞLARINA ALSIN'

Kıbrıs'ın Türklerin ve Rumların ortak Ada'sı olduğuna işaret eden KKTC'li Bakan Taçoy, "Artık Rumlar akıllarını başlarına alsın. Doğu Akdeniz'de bir oldubittiye asla müsaade edilmeyecektir. Bu bir tehdit değil; Türklerin haklarının gözardı edilmesine karşı duruştur. Bu nedenledir ki, Yavuz da, Barbaros da, Fatih, de Oruş Reis de Mavi Vatan Doğu Akdeniz'de çalışmalarını sürdürecektir. Mavi Vatan'da doğalgaz varsa, bulacağız" diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Yavuz KKTC Rum tepki

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