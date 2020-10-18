HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. KKTC'nin yeni Cumhurbaşkanı kim olacak?

KKTC'nin yeni Cumhurbaşkanı kim olacak?

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.10.2020 08:20 | Son Güncelleme

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) halkı, 5 yıl görev yapacak cumhurbaşkanını belirlemek üzere saat 08.00'dan itibaren sandık başına gitmeye başladı. Kıbrıs Türk halkı, onuncu kez devlet başkanlığı ve Cumhurbaşkanlığı seçimleri için sandık başına gidiyor.

KKTC'nin yeni Cumhurbaşkanı kim olacak?

KKTC'de ilk turu geçen hafta yapılan seçimlerin ikinci turunda, UBP adayı Ersin Tatar ve bağımsız aday Mustafa Akıncı yarışıyor. Oy verme süreci bugün saat 08.00’de başlayıp, 18.00’de sona erecek. Seçimlerde kayıtlı 199 bin 29 seçmen oy kullanacak.

ELDİVENLE OY KULLANILACAK

KKTC'de Cumhurbaşkanlığı seçiminde koronavirüs salgını nedeniyle önlemler alındı. Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) seçim günü için aldığı önlemler arasında, maske takma zorunluluğu bulunuyor. Bir diğer önlem ise seçmenler, sandık başında yetkililer tarafından temin edilen eldiveni kullanarak oy verecek.

21.00'DA NETLEŞECEK

Seçim ve Halkoylaması Yasası’nın 104. maddesi uyarınca, bu akşam 19.00’a kadar radyo ve televizyonlar ile her türlü yayın organı tarafından seçim ve sonuçları ile ilgili haber, tahmin ve yorum yapılması yasak olacak.

KKTC'de seçim sonuçlarının akşam 21.00 gibi netleşmesi bekleniyor.

KKTC’de halk yeni Cumhurbaşkanı’nı seçmek için sandık başında

(DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Doktorlar şaştı kaldı! Henüz 1 yaşında...Doktorlar şaştı kaldı! Henüz 1 yaşında...
Gören şaştı kaldı! Her şey bir anda olduGören şaştı kaldı! Her şey bir anda oldu
İstanbul'da sular ne zaman gelecek?İstanbul'da sular ne zaman gelecek?
En Çok Okunan Haberler
Yıllar güzelliğine güzellik katmış! Son hali inanılmaz...
Yıllar güzelliğine güzellik katmış! Son hali inanılmaz...
Gaziantep'te bombalı saldırı alarmı! Son anda önlendi
Gaziantep'te bombalı saldırı alarmı! Son anda önlendi
İran sıcak gelişmeyi duyurdu! 13 yılın ardından BM'den flaş karar
İran sıcak gelişmeyi duyurdu! 13 yılın ardından BM'den flaş karar
Tanesi 10 liradan kapış kapış satılıyor
Tanesi 10 liradan kapış kapış satılıyor
12 bin polis ve jandarma görevlendirildi! Fransa'da yasaklar başladı
12 bin polis ve jandarma görevlendirildi! Fransa'da yasaklar başladı
Azerbaycan ile Ermenistan'dan ateşkes kararı
Azerbaycan ile Ermenistan'dan ateşkes kararı
İlginizi Çekebilir
Yaz lastikleri ve fiyatları
Yaz lastikleri ve fiyatları
Magnum Porsche çekiliş sonucu listesi!
Magnum Porsche çekiliş sonucu listesi!
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
İzmir'de bir kişi sokak ortasında ölü bulundu
İzmir'de bir kişi sokak ortasında ölü bulundu
Oğlum bana zorla uyuşturucu içirip tecavüz etmeye kalktı
Oğlum bana zorla uyuşturucu içirip tecavüz etmeye kalktı
Rize'de bir garip olay! Seyyar satıcı hayatının şokunu yaşadı
Rize'de bir garip olay! Seyyar satıcı hayatının şokunu yaşadı
Diğer Haberler
Ankara’da kadın sürücü ortalığı birbirine kattı! Yaralılar var
Ankara’da kadın sürücü ortalığı birbirine kattı! Yaralılar var
Esenler'de korkunç olay! Yol kenarında genç kadını öldürüp intihar etti
Yol kenarında genç kadını öldürüp intihar etti
Tekirdağ'da ilginç olay! Otomobil çukura düştü, çıkamadı
Gören şaştı kaldı! Her şey bir anda oldu
Karabük'te geri dönüşüm deposunda çıkan yangın korkuttu
Karabük'te geri dönüşüm deposunda çıkan yangın korkuttu
Konya’da 2 otomobil çarpıştı: Çok sayıda yaralı var
Konya’da 2 otomobil çarpıştı: Çok sayıda yaralı var
Kocaeli'de sokak ortasında silahlı saldırı
Sokak ortasında kurşun yağmuruna tutuldu
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.