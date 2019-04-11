KKTC Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Tatar:

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Ersin Tatar, Kıbrıs’ta artık ortaklık devleti olamayacağına göre iki devlet temelinde bir çözüm olabileceğini söyledi.

KKTC Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Ersin Tatar, Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde konferans verdi. KTÜ Rektörü Prof. Dr. Süleyman Baykal, eski Bayındırlık ve İskan Bakanı Faruk Özak, iş adamı Zeki Öztürk, Kıbrıs gazileri ve öğrencilerin katıldığı konferansta konuşan Tatar, Türkiye Cumhuriyeti’nin geleceği, bölgedeki liderliği, güvenliği ve çıkarlarının Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti devletine sahip çıkmaktan geçeceğini belirterek, "Kıbrıs’ın etrafında çok önemli ülkeler var. Herkesin öyle ya da böyle buradan bir çıkar hedeflediğini görüyoruz. Kıbrıs Türkleri olarak, Kıbrıs’ın Türkiye’den kopmasına asla müsaade etmeyeceğiz" dedi.

"Büyük güçler bölgeye hakim olmak istiyor"

Günümüzün en önemli sorunu olan terörle mücadelede de Kıbrıs’ın kilit öneme sahip olduğunu vurgulayan Tatar, "Kıbrıs Doğu Akdeniz’i çevreleyen istikrarsız ülkeler, terörist faaliyetler ve göçü kontrol etmek için çok önemli bir rol üstlenebilecektir. Kıbrıs dünyaya hakim olma çabası içindeki büyük güçler için büyük bir öneme sahiptir. Bölgeye Amerika ve Rusya hakim olmaya çalışıyorlar. Avrupa Birliği, Kıbrıs’ta bir çözüm olmadan kendi ihtiyaçları ve çıkarları doğrultusunda Güney Kıbrıs’ın Avrupa Birliği’ne girmesine onay vermiştir" diye konuştu.