KKTC'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri

Sergi, Anadolu Ajansı (AA) foto muhabirleri tarafından çekilen, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında yaşananları ve halkın direnişini anlatan 40 fotoğraftan oluşuyor. 15 Temmuz Demokrasi Zaferi Fotoğraf Sergisi, çarşamba gününe kadar 09.00-18.00 saatleri arasında Lefkoşa Yunus Emre Enstitüsü'nde ziyarete açık olacak.

Açılışa, KKTC Başbakanı Ersin Tatar, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Cumhuriyet Meclis Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Yılmaz Yıldırım, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Tevfik Algan, Güvenlik Kuvvetleri Komutan Yardımcısı Cemal Volkan, 39'uncu Mekanize Piyade Tümen Komutanı Tuğgeneral Çoşkun Kaya, 28'nci Tümen Komutanı Tuğgeneral Mahmut Altun ile STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla anma etkinlikleri düzenlendi.

Açılışın ardından, Yunus Emre Enstitüsünde Enstitüde, TRT World tarafından hazırlanan, 15 Temmuz’u konu alan ve bilhassa yabancı öğrencilerin FETÖ'nün gerçek yüzünü anlamaları için "The Network" isimli belgesel İngilizce versiyonuyla gösterildi.

Gösteri öncesi yabancı öğrencilere hitaben bir açılış konuşması yapan Büyükelçi Başçeri, The Network belgeselinin FETÖ'nün karanlık yüzünü ortaya çıkardığını söyledi.

Başçeri, FETÖ'nün Türk demokrasisine karşı başarısız bir darbe girişiminde bulunarak, Türk demokrasisini ve parlamentosunu ortadan kaldırmayı denediğini ifade etti.

Türkiye'deki hükümetin ve halkın cesur bir şekilde darbeye karşı durduklarını belirten Başçeri, birçok örgüt mensubunun maalesef farklı ülkelerde aktif olduğunu ve korunduğunu söyledi. Başçeri, belgeseli izlemeye gelen herkese teşekkür etti.

- 15 Temmuz Şehitlerini Yad programı

Lefkoşa'daki 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle düzenlenen anma etkinlikleri, Hala Sultan Camisi’nde yatsı namazını takiben "15 Temmuz Şehitlerini Yad" programı ile devam etti. Büyükelçi Başçeri'nin de katıldığı programda yatsı namazının ardından 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişiminde birlik ve beraberliğin sembolü selalar okundu ve şehitler için dualar edildi.

Öte yandan, KKTC'deki camilerde Türkiye ile aynı anda selalar okundu.

