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  4. KKTC’de 2 üniversite öğrencisi sobadan sızan gazdan zehirlenerek öldü

KKTC’de 2 üniversite öğrencisi sobadan sızan gazdan zehirlenerek öldü

25.12.2020 16:49 | Son Güncelleme:
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KKTC’de 2 üniversite öğrencisi sobadan sızan gazdan zehirlenerek öldü

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) öğrenim gören 2 üniversite öğrencisi evlerinde ölü bulundu.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) öğrenim gören 2 üniversite öğrencisi evlerinde ölü bulundu. Polis açıklamasında, öğrencilerin kaldıkları evde kömür sobası dumanından etkilenerek hayatlarını kaybettiklerini belirtildi.
KKTC’nin Gönyeli kasabasında oturan 2 üniversite öğrencisi kaldıkları evde ölü bulundu. KKTC’de öğrenim gören 2 üniversite öğrencisine bir süredir arkadaşları ve aileleri ulaşamıyordu. Öğrencilerden birkaç gün boyunca haber alınamamasının ardından gençleri merak eden arkadaşları, dün gece öğrencilerin evine gitmesinin ardından Banglay Conte’nin ve Abdoulaye Yansane’nin cansız bedenleri ile karşılaştı. Yapılan ilk incelemede, öğrencilerin ısınmak için kaldıkları evde bulunan kömür sobasında mangal kömürü kullandıkları, sonrasında ise gençlerin uyuya kalmasının ardından yattıkları odada bulunan sobanın dumanından zehirlenerek hayatlarını kayıp ettikleri belirlendi.
Polis Basın Subaylığı tarafından yapılan açıklamada, 2 öğrencinin vücutlarında yapılan dış muayenede darp ve zorlama izine rastlanmadığı belirtildi. Polis açıklamasında, “Yürütülen soruşturmada, öğrencilerin muhtemelen ısınmak için oda içerisinde yakmış oldukları mangal kömüründen çıkan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatlarını kaybettikleri değerlendirilmektedir” ifadelerine yer verildi.

KKTC’de 2 üniversite öğrencisi sobadan sızan gazdan zehirlenerek öldü

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