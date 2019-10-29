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KKTC'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.10.2019 22:58 | Son Güncelleme

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 96'ncı yıl dönümü dolayısıyla KKTC'nin başkenti Lefkoşa'da resepsiyon verildi

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 96'ncı yıl dönümü dolayısıyla Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçiliği tarafından resepsiyon düzenlendi.

Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri'nin ev sahipliğinde, 29 Ekim Cumhuriyeti Bayramı vesilesiyle büyükelçilik rezidansında düzenlenen resepsiyona, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Başbakan Ersin Tatar, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, bazı bakanlar, parti başkanları, milletvekilleri, askeri erkan ile çok sayıda davetli katıldı.

Büyükelçi Başçeri, resepsiyonda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajını okudu.

Cumhuriyet Bayramı'nı kendi bayramı benimsemiş KKTC halkıyla birlikte kutlamaktan memnun olduğunu belirten Başçeri, "Barış Pınarı Harekatı'nda hayatlarını kaybedenlerin, şehitlerimizin hatırasına, teröristlerin namert saldırıları sonucu hayatlarını kaybeden sivil vatandaşlarımızın hatırasına ve şu an, şu dakikada Suriye'de teröristleri yakalamak için mücadele eden TSK'nın şanlı askerlerine saygı amacıyla bu akşam biraz daha mutedil bir resepsiyon yapacağız." ifadelerini kullandı.

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29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor
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