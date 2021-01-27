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KKTC’de Nijerya vatandaşının cinayetinde 5 zanlıya 79 yıl hapis

27.01.2021 10:32 | Son Güncelleme:
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KKTC’de 2018 yılında Nijeryalı Kennedy Taomwabwa Dede’nin öldürülmesi davasında 5 zanlıya toplamda 79 yıl hapis cezası verildi.KKTC’nin Gazimağusa kentinde 2018 yılının Ocak ayında Nijeryalı Kennedy Taomwabwa Dede’nin zorla evinden kaçırılıp vahşice öldürüldüğü cinayet davasında karar belli oldu.

KKTC’de 2018 yılında Nijeryalı Kennedy Taomwabwa Dede’nin öldürülmesi davasında 5 zanlıya toplamda 79 yıl hapis cezası verildi.
KKTC’nin Gazimağusa kentinde 2018 yılının Ocak ayında Nijeryalı Kennedy Taomwabwa Dede’nin zorla evinden kaçırılıp vahşice öldürüldüğü cinayet davasında karar belli oldu. İki yıldır tutuklu yargılanan 5 sanık hakkındaki kararını açıkladı. Gazimağusa Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada 5 zanlıya “adam öldürme”, “adam kaçırma” “ciddi darp” suçundan toplam 79 yıl hapis cezası verildi. Gazimağusa Ağır Ceza mahkemesi Nidai Şanlı’ya 27 yıl, Ozan Körkurt’a 13 yıl, Onur Körkurt’a 17 yıl, Simge Dağdur’a 13 yıl ve Zekeriya Kurucu’ya 9 yıl hapis vererek zanlıları Lefkoşa kapalı Cezaevine gönderdi. Duruşma sırasında mahkum yakınları mahkeme salonunun dışında da aileler sonucu bekledi. Polis geniş güvenlik önlem alırken cezaya karşı çıkan aileler polisle çatıştı.

Olay nasıl olmuştu
Nijeryalı Kennedy Taomwabwa Dede, Nidai Şanlı adlı zanlının bin TL parasını çaldığı iddiasıyla 5 arkadaş tarafından evinden dövülerek kaçırılmış ve Gazimağusa’ya bağlı Çanakkale Göleti bölgesine götürülerek taş ve sopalar ile işkence edildikten sonra öldürülmüştü. Dede’nin cesedi, bölgede oynayan çocuklar tarafından bulunmuştu.

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