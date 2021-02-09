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  4. KKTC’de Rus uyruklu mahkum cezaevinden kaçtı

KKTC’de Rus uyruklu mahkum cezaevinden kaçtı

09.02.2021 09:32 | Son Güncelleme:
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KKTC’de Rus uyruklu mahkum cezaevinden kaçtı

KKTC’de soygun ve cinsel saldırı girişimi suçlarından tutuklu bulunan Rus uyruklu Alexander Satlaev, Lefkoşa Merkezi Cezaevi’nden firar etti.Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) geçtiğimiz yıl bir kadına cinsel saldırı girişiminde bulunup parasını çalan ve Rusya’da polis müfettişi olduğu dönemde 4 kadına tecavüz eden Alexander Satlaev, Lefkoşa Merkezi Cezaevi’nden akşam saatlerinde firar etti.

KKTC’de soygun ve cinsel saldırı girişimi suçlarından tutuklu bulunan Rus uyruklu Alexander Satlaev, Lefkoşa Merkezi Cezaevi’nden firar etti.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) geçtiğimiz yıl bir kadına cinsel saldırı girişiminde bulunup parasını çalan ve Rusya’da polis müfettişi olduğu dönemde 4 kadına tecavüz eden Alexander Satlaev, Lefkoşa Merkezi Cezaevi’nden akşam saatlerinde firar etti. KKTC Polis Genel Müdürlüğü Satlaev’in fotoğrafını basın ile paylaşarak görenlerin en yakın güvenlik birimlerine ihbar etmesini istedi.

Ne olmuştu
Alexander Satlaev’in Rusya’da 2013 yılında polis müfettişi olarak görev yaptığı dönemlerde 4 kadına tecavüz ettiği ve tecavüz ettiği kadınların ifadelerini aldığı ortaya çıkmıştı. Rus özel ekipler tarafından yapılan soruşturmada tespit edilen polis müfettişi Alexander Satlaev 6 yıl hapse mahkum edilmişti. 2019 yılında şartlı tahliye ile cezaevinden çıkarak sahte kimlik ile KKTC’ye kaçan sonrasına KKTC’de bir kadını darp edip parasını çalan ve cinsel saldırı girişiminde bulunan Alexander Satlaev, yargılandığı davada hapis cezasına çarptırılmıştı.

KKTC’de Rus uyruklu mahkum cezaevinden kaçtı

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