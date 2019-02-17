KKTC'de yakalanan 2 FETÖ şüphelisi Türkiye'ye getirildi

Fatih POYRAZ/ANKARA, (DHA)- KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) yakalanan terör örgütü FETÖ/PDY üyesi Y.Ç ve A.A, Interpol-Europol Daire Başkanlığı refakatinde Türkiye'ye getirildi.

Konuyla ilgili Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada şöyle denldi:

"FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan haklarında çıkan yakalama kararı nedeniyle Türk adli makamları tarafından aranan Y.Ç ve A.A.'nın, KKTC’de oldukları tespit edildi. Bu kapsamda, iki kişinin Türkiye'ye sınır dışı edilmeleri ile ilgili gerekli çalışmalar yapıldı. Şüpheliler, bugün Interpol-Europol Daire Başkanlığı personeli refakatinde KKTC-Ercan Havaalanı'ndan alınarak Türkiye'ye getirildi ve ilgili birimlere teslim edildi."

