KKTC'de yeni kabine listesi mecliste okundu

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Ulusal Birlik Partisi (UBP) ve Halkın Partisinin (HP) koalisyon hükümeti kurulması için anlaşmaya varmasının ardından yeni bakanlar kurulu listesi mecliste okundu.

Türk Haber Ajansının (TAK) haberine göre, KKTC Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, 14.30'da, Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay başkanlığında olağanüstü toplandı.

Toplantıda Meclis Katibi, HP Milletvekili Mesut Genç, Bakanlar Kurulu listesini okuyarak milletvekillerinin bilgisine sundu.

UBP Genel Başkanı Ersin Tatar'ın bugün Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'ya sunduğu ve Genel Kurul'da okunan Bakanlar Kurulu listesinde şu isimlerin yer alacağı kaydedildi: Başbakan Ersin Tatar (UBP), Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay (HP), İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars Kadri (HP), Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan (HP), Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu (UBP), Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy (UBP), Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz (UBP), Sağlık Bakanı Ali Pilli (UBP), Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu (UBP), Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel (UBP), Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu (UBP).