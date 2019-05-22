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KKTC'de yeni kabine listesi mecliste okundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.05.2019 16:48 | Son Güncelleme

KKTC Cumhuriyet Meclisi olağanüstü toplantı - Ulusal Birlik Partisi (UBP) ile Halkın Partisi (HP) koalisyon hükümetinin Cumhurbaşkanına sunduğu kabine listesi mecliste okundu

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Ulusal Birlik Partisi (UBP) ve Halkın Partisinin (HP) koalisyon hükümeti kurulması için anlaşmaya varmasının ardından yeni bakanlar kurulu listesi mecliste okundu.

Türk Haber Ajansının (TAK) haberine göre, KKTC Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, 14.30'da, Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay başkanlığında olağanüstü toplandı.

Toplantıda Meclis Katibi, HP Milletvekili Mesut Genç, Bakanlar Kurulu listesini okuyarak milletvekillerinin bilgisine sundu.

UBP Genel Başkanı Ersin Tatar'ın bugün Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'ya sunduğu ve Genel Kurul'da okunan Bakanlar Kurulu listesinde şu isimlerin yer alacağı kaydedildi: Başbakan Ersin Tatar (UBP), Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay (HP), İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars Kadri (HP), Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan (HP), Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu (UBP), Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy (UBP), Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz (UBP), Sağlık Bakanı Ali Pilli (UBP), Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu (UBP), Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel (UBP), Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu (UBP).

Alınan karar uyarınca, hükümet programı 27 Mayıs Pazartesi günü Meclis'te okunacak. Milletvekillerinin onayına da sunulan bu karar oy birliğiyle kabul edildi. Meclis Başkanı Uluçay, hükümetin ülkeye hayırlı olmasını diledi.

Genel Kurulda söz alan Tatar, yeni hükümetin KKTC'ye hayırlı olmasını diledi, birlik ve beraberlik içinde halk için çalışacaklarını söyledi.

Genel Kurul bir sonraki birleşimini 27 Mayıs Pazartesi günü saat 10.00’da yapacak.

- Hükümet krizi

KKTC'de CTP Genel Başkanı Başbakan Tufan Erhürman liderliğindeki dörtlü koalisyon hükümetinde Maliye Bakanlığı görevini yürüten DP Genel Başkanı Serdar Denktaş, 8 Mayıs'ta bakanlık görevinden ayrıldığını açıklamıştı.

Denktaş'ın istifasının ardından HP Genel Başkanı, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay da partisinin hükümetten çekilme kararı aldığını bildirmişti.

Başbakan ve CTP Genel Başkanı Erhürman, gelişmeler üzerine yeni hükümetin kurulmasına ilişkin çalışmaların gecikmeden başlaması amacıyla hükümetin istifasını 9 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'ya sunmuştu.

- 4'lü koalisyon 16 Şubat'ta göreve başlamıştı

KKTC'de 7 Ocak 2018'de yapılan erken genel seçiminin ardından Tufan Erhürman'ın başbakanlığında 2 Şubat 2018'de kurulan CTP-HP-TDP ve DP'den oluşan koalisyon hükümeti, Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulunda 16 Şubat'ta oy çokluğuyla güvenoyu almıştı.

KKTC'de 50 sandalyeden oluşan Cumhuriyet Meclisinde hükümetin kurulabilmesi için 26 milletvekilinin desteği gerekiyor. Cumhuriyet Meclisi'nde UBP 21, CTP 12, HP 9, TDP ve DP 3'er, YDP ise iki milletvekiliyle temsil ediliyor.

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Cumhuriyet Meclisi hükümet kabine KKTC

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