HABER

KKTC'den ABD Temsilciler Meclisinde kabul edilen tasarılara tepki

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.10.2019 19:56 | Son Güncelleme

KKTC Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı: - "ABD Temsilciler Meclisince kabul edilen sözde 'Ermeni Soykırımı konusunda ABD'nin Tutumunu Teyit' başlıklı tasarıyı kınıyor ve Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığının konuya ilişkin yapmış olduğu açıklamayı destekliyoruz" - "Türkiye'nin hem kendi ülkesinin güvenliği hem de bölgenin istikrara kavuşması adına yürüttüğü, Barış Pınarı Harekatı'yla ilişkili olarak ABD Temsilciler Meclisi tarafından Türkiye'ye yaptırım uygulamasını öngören yasa tasarısının onaylanması da kabul edilemezdir"

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı, ABD Temsilciler Meclisince, sözde "Ermeni soykırımı" tasarısı ile Barış Pınarı Harekatı sebebiyle Türkiye'ye yönelik yaptırımlar öngören yasa tasarısının kabul edilmesine tepki gösterdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, dün ABD Temsilciler Meclisi tarafından kabul edilen ve Türkiye'yi hedef alan iki tasarıya tepki gösterildi.

Açıklamada, "ABD Temsilciler Meclisince 29 Ekim 2019 tarihinde kabul edilen sözde 'Ermeni Soykırımı konusunda ABD'nin Tutumunu Teyit' başlıklı tasarıyı kınıyor ve Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığının konuya ilişkin olarak 29 Ekim 2019 tarihinde yapmış olduğu 315 sayılı açıklamayı destekliyoruz." ifadesine yer verildi.

Sözde soykırım iddialarının, hem tarihi hem de uluslararası hukuk bağlamında bir dayanağı olmadığının altının çizildiği açıklamada, Temsilciler Meclisinin bu yönde aldığı "yanlı ve siyasi kararın" müttefiklik ruhuna aykırı olduğu belirtildi.

Açıklamada, uluslararası hukukta 1915 olaylarını "soykırım" olarak niteleyen herhangi bir karar bulunmadığı hatırlatılarak, bu konuda ABD Temsilciler Meclisinin tutumunda bir değişiklik olmamasının iki ülke ilişkilerini zora sokmaktan başka bir amaca hizmet etmediğine dikkat çekildi.

- "Ortak Tarih Komisyonu önerisini Ermenistan reddetti"

Türkiye'nin her fırsatta yinelediği gibi 1915 olaylarının, siyasetin bir parçası değil, tarih bilimine ait bir konu olduğu vurgulanan açıklamada, "Konunun ait olduğu platformda sağlıklı şekilde incelenmesine yönelik Türkiye Cumhuriyeti tarafından 2005'de 'Ortak Tarih Komisyonu' kurulması önerisi Ermenistan tarafından reddedilmiştir. Bu öneri, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin, 1915 olaylarının meşru bir tartışma konusu olduğu hükmüyle de örtüşmektedir." değerlendirmesinde bulunuldu.

Açıklamada, ABD tarafından bir iç politika malzemesi olarak kullanılmak üzere Türkiye karşıtları ile Ermeni lobisi destekli çevrelerce atılan böyle bir adımın, Türkiye ile ABD ilişkilerine vereceği zarar ve ortak çıkarlar açısından yaratacağı olumsuz etkinin belirgin olduğu kaydedildi.

- "Bu yasa Suriye konusunda varılan mutabakata da aykırı"

Uzun yıllar terör nedeniyle büyük acılar çekmiş bir ülkenin, kendi sınır güvenliğini sağlamak adına güvenli bölge yaratma isteğinden daha doğal bir şey olamayacağına vurgu yapılan açıklamada, şu görüşlere yer verildi:

"Bu bağlamda Türkiye Cumhuriyeti'nin hem kendi ülkesinin güvenliği hem de bölgenin istikrara kavuşması adına yürüttüğü, hükümetimiz tarafından da tamamıyla desteklenen Barış Pınarı Harekatı'yla ilişkili olarak, yine ABD Temsilciler Meclisi tarafından Türkiye'ye yaptırım uygulamasını öngören yasa tasarısının onaylanması da kabul edilemezdir. Bu yasa, 17 Ekim 2019 tarihinde Suriye konusunda varılan mutabakata da aykırılık teşkil etmektedir."

PARTNER Arka Sokaklar'ın Zeliş'ini bir de böyle görün! Hayran bıraktı Arka Sokaklar'ın Zeliş'ini bir de böyle görün! Hayran bıraktı
Kızılay Genel Başkan Vekili Yorulmaz: "Türk Kızılay’ı 151 yıldır iyilik götürüyor"Kızılay Genel Başkan Vekili Yorulmaz: "Türk Kızılay’ı 151 yıldır iyilik götürüyor"
Süre doldu; Suriyeliler göç idarelerine akın ettiSüre doldu; Suriyeliler göç idarelerine akın etti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ABD Temsilciler Meclisi Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı KKTC

En Çok Okunan Haberler

Mehmet Ali Erbil'den kötü haber!

Mehmet Ali Erbil'den kötü haber!

Boğazını kestiği arkadaşının kanıyla duvara lakaplarını yazdı

Boğazını kestiği arkadaşının kanıyla duvara lakaplarını yazdı

AK Parti'de flaş istifa!

AK Parti'de flaş istifa!

Bakanlık'tan yeni kanun taslağı: İstanbul Boğazı’nda yetki İBB’den alınacak

Bakanlık'tan yeni kanun taslağı: İstanbul Boğazı’nda yetki İBB’den alınacak

Survivor'ın eski yarışmacısıyla aşk mı yaşıyor?

Survivor'ın eski yarışmacısıyla aşk mı yaşıyor?

Erdoğan'dan ABD'deki 'soykırım' tasarısına sert tepki

Erdoğan'dan ABD'deki 'soykırım' tasarısına sert tepki

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İBB'nin 'balık ekmek' kararı tartışma yarattı

İBB'nin 'balık ekmek' kararı tartışma yarattı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Kahreden haber! Bakanlık duyurdu

Kahreden haber! Bakanlık duyurdu

Bakanlık duyurdu! Kahreden şehit haberi

Bakanlık duyurdu! Kahreden şehit haberi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Samsun'da bekçilere saldırı ve darp iddiası! Gözaltına alınan şüpheliler serbest bırakıldı

Mahalle bekçilerine saldırmışlardı! Karar verildi

Suriye'den yapılan saldırılarda yaralanan Şivan Çetin, 19 gün sonra şehit oldu

Acı haber! 19 gün sonra şehit oldu

Cammu Keşmir yarın resmi olarak ikiye bölünecek

Özel statüsü kaldırılıyor! İkiye bölünecek

Türkiye-Suriye sınırında patlama

Türkiye-Suriye sınırında patlama

Mete Yarar: Sağ ele geçirdiklerini 'ölü ele geçirildi' diye ilan edebilirler

Sağ ele geçirdiklerini 'ölü ele geçirildi' diye ilan edebilirler

Son dakika: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den 'tasarı' tepkisi!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den 'tasarı' tepkisi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.