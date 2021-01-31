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  4. KKTC’den Akdeniz’i kirleten gemiye 25 bin lira para cezası

KKTC’den Akdeniz’i kirleten gemiye 25 bin lira para cezası

31.01.2021 19:15 | Son Güncelleme:
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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Akdeniz’i kirleten Togo bayraklı yük gemisine 25 bin lira para cezası kesti.Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Sahil Güvenlik Komutanlığı, Akdeniz’i kirleten gemilere geçit vermiyor.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Akdeniz’i kirleten Togo bayraklı yük gemisine 25 bin lira para cezası kesti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Sahil Güvenlik Komutanlığı, Akdeniz’i kirleten gemilere geçit vermiyor. Komutanlık, Akdeniz’de bazı yük gemilerinin kirli artıklarını denize boşalttığı yönündeki ihbarların ardından yaptığı denetimlerde, Gazimağusa Limanı açıklarında demirli bulunan Togo bayraklı yük gemisinin denizi kirlettiğini tespit etti.

25 bin lira ceza kesildi
Komutanlığın Togo Bayraklı ’’Leader M’’ isimli yük gemisinin denizi kirlettiği anları suçüstü yakalamasının ardından Gazimağusa Liman Başkanlığı tarafından gemi hakkında hukuki işlem başlatılarak, 25 bin lira para cezası kesildi.

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