KKTC’den Türkiye bayrağına saldırıya tepki: Irkçı bir zihniyet

"Avrupa Parlamento’sunda Yunanistan’ın ırkçı Altın Şafak partisine mensup bir milletvekilinin Türkiye’ye yönelik tepkisini kağıda basılı bir Türk bayrağını yırtma noktasına taşımış olması kınanması gereken bir davranıştır" diyen Akıncı, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Avrupa Parlamentosu gibi farklı kültür ve anlayışların barış ortamında bir arada bulunduğu bir mekanda yer alan bu olay, ırkçı ve faşist tutumların insanlık adına ne kadar zararlı olduğunun da bir göstergesidir. Bu ırkçı ve çirkin davranışı Yunan hükümetinin kınadığı ve AP Başkanlığının da cezasız bırakmayacağı haberleri ise sevindiricidir. Irkçı politikalardan insanlık büyük acılar yaşadı. Bu tür davranışların yeni acılara yol açmaması için uluslararası dayanışma içinde karşı durulmalıdır" ifadelerini kullandı.

Sefa KARAHASAN, LEFKOŞA (DHA)- Avrupa Parlamentosu'nda (AP) ırkçı Yunan milletvekili Ioannis Lagos'un Türkiye bayrağı yırtmasına Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden de tepki geldi. KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Lagos'un yaptığının ırkçılık olduğunu ve bunu kınadığını söyledi.

Başbakan Ersin Tatar da, bayrağın yırtılmasının kabul edilemez, çirkin bir saldırı olduğunu söyledi. Rumların 15 Kasım'da KKTC bayrağını yaktığını hatırlatan Tatar, "Şimdi de Avrupa Parlamentosu'nda ırkçı Altın Şafak Partisi üyesi Yunan milletvekili Türk Bayrağı'nı yırttı.

Bunlar tesadüf değildir. ELAM ile Altın Şafak kullanılarak tahrik edilmeye çalışılıyoruz. Birileri bulanık suda balık avlama hayali kuruyor ama boşuna" dedi.

ÇİRKİN BİR SALDIRI

Türk bayrağı ile KKTC bayraklarının her yerde dalgalanmaya devam edeceğini kaydeden Başbakan Tatar, yazılı açıklamasında şunları belirtti;

"Rum-Yunan ikilisi ne isterse yapsın, kiminle hangi bağı isterse kursunlar mavi vatandaki haklarımızdan asla taviz vermeyeceğiz. Kalleşçe yapılanların dışında kimsenin Türk ulusunun, bağımsızlığının, egemenliğinin, özgürlüğünün, güvenliğinin sembolü Türk bayrağına elini sürmesi mümkün değildir. Yunan milletvekilinin Avrupa Parlamentosu'nda Türk bayrağını yırtması kabul edilemez bir tahrik, Türk ulusuna karşı çirkin bir saldırıdır. Olayı kınıyor, Avrupa Parlamentosu'nu faşist Yunan milletvekilinin bu tutumu karşısında ciddi bir tepki ortaya koymamasını protesto ediyorum. Yunanistan ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin, ELAM ve Altın Şafak gibi faşist partileri kullanarak KKTC'ye saldırıp bundan sonuç elde etmeye çalışmaları asla bir sonuç vermeyecektir."

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay da, "Yirmibirinci Yüzyılda bir devletin, milletin en önemli sembolüne, bayrağına saldıracak kadar alçalan ırkçı bir zihniyet Avrupa Parlamentosu’nda! Yazıklar olsun! Türk ulusunun ve Türkiye Cumhuriyeti’nin bayrağına, Türk Bayrağına yapılan saldırıyı ve saygısızlığı kınıyorum" dedi.

