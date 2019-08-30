HABER

KKTC’li ünlü iş adamı sanal bahis suçlamasından gözaltına alındı

YAŞAM HABERLERİ  | 30.08.2019 23:29 | Son Güncelleme

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) vatandaşı ünlü iş adamı Bulut Akacan sanal bahis suçlamasından gözaltına alındı.KKTC’li ünlü iş adamı ve Akacan Holding Başkanı Bulut Akacan sanal bahis suçlanmasından akşam saatlerinde gözaltına alındı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) vatandaşı ünlü iş adamı Bulut Akacan sanal bahis suçlamasından gözaltına alındı.
KKTC’li ünlü iş adamı ve Akacan Holding Başkanı Bulut Akacan sanal bahis suçlanmasından akşam saatlerinde gözaltına alındı. KKTC Mali Suçlarla Mücadele Şube Amirliği ekipleri tarafından Girne’de gerçekleştirilen operasyonda Akacan’ın yanı sıra pek çok kişinin de gözaltına alındığı aktarıldı. Polis tarafından yapılan açıklamada, “Girne’de gerçekleştirilen yasa dışı bahis operasyonu kapsamında tutuklanan 10 kişinin ardından bugün de olayla bağlantılı olarak Bulut Akacan (36) tutuklandı. Olayla ilgili soruşturma devam etmektedir. Yasa dışı bahis operasyonu sonucu tutuklanan Bulut Akacan Yarın saat 10.00’da Girne Kaza Mahkemesine çıkarılacaktır soruşturma çok yönlü devam etmektedir” denildi.

PARTNER 'Bu dünyaya ait olamaz!' İşte Rus balıkçının ağına takılan ilginç deniz canlıları 'Bu dünyaya ait olamaz!' İşte Rus balıkçının ağına takılan ilginç deniz canlıları
Malatya’da sağanak yağış sele neden olduMalatya’da sağanak yağış sele neden oldu
Kordonboyu'nda silahlı kavga: 1 yaralıKordonboyu'nda silahlı kavga: 1 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ege beşik gibi! Art arda korkutan depremler

Ege beşik gibi! Art arda korkutan depremler

Fenerbahçe transferi duyurdu! 2 yıllık imza

Fenerbahçe transferi duyurdu! 2 yıllık imza

'Yuvamı Gülben Ergen yıktı'

'Yuvamı Gülben Ergen yıktı'

Kan davası dehşeti! Öldürdükten sonra kimseyi yaklaştırmadılar

Kan davası dehşeti! Öldürdükten sonra kimseyi yaklaştırmadılar

İmamoğlu, işten çıkarılanlarla görüştü!

İmamoğlu, işten çıkarılanlarla görüştü!

Çorlu'da kanlı pusu! Sevgililere sokak ortasında silahlı saldırı

Çorlu'da kanlı pusu! Sevgililere sokak ortasında silahlı saldırı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Antalya'da iğrenç olay! Telefondaki mesajlarda ortaya çıktı

Antalya'da iğrenç olay! Telefondaki mesajlarda ortaya çıktı

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Kurt yavrusuna yaptığı işkenceyi paylaştı

Kurt yavrusuna yaptığı işkenceyi paylaştı

Damat dehşeti: 3 kişi hayatını kaybetti

Damat dehşeti: 3 kişi hayatını kaybetti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Anne ile kızının üzerine araç devrildi! Ölü ve yaralılar var

Anne ile kızının üzerine araç devrildi!

Lokantada garsona ateş açıldı, yemek yiyen genç öldü

Babasıyla lokantaya giden gencin feci ölümü!

Hamile kadın ile kocasına trafikte silahlı ve sopalı saldırı

Hamile kadın ile kocasına trafikte silahlı ve sopalı saldırı

Maltepe'de motokurye feci şekilde hayatını kaybetti

Motokurye feci şekilde hayatını kaybetti!

Burdur'da şüpheli ölüm! Cansız bedeni günlerce evde beklemiş...

Burdur'da şüpheli ölüm! Cansız bedeni günlerce evde beklemiş...

Feci ölüm! Denize atlarken kayalıkların arasına düştü

Feci ölüm! Denize atlamak istedi ama...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.