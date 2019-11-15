KKTC'nin 36. kuruluş yıl dönümü

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Kıbrıs'ta 448 yıldır bulunanTürk varlığı, sonsuza dek adada var olmaya devam edecektir. Türkiye, garantör olarak daima KKTC'nin yanında yer alacak, haklarının korunması mücadelesinde bir an bile yalnız bırakmayacaktır." ifadesini kullandı.

Destici, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) 36. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla yaptığı açıklamada, KKTC'nin Türklerin adada var olma mücadelesi ve ayakta kalma iradesinin destansı sonucu olduğunu belirtti.

Kıbrıslı Türklerin, geçmişten bugüne, adada birlikte yaşamayı, huzuru, barışı, uyumu ve çözümü temsil eden taraf olduğunu vurgulayan Destici, "Buna karşılık Kıbrıslı Türkler, katliamlar ve nihayetinde soykırım tehdidiyle karşı karşıya kaldı. Bu tehdit, Türk milletinin feraset ve cesaretiyle adeta bir kahramanlık destanına dönüştü." değerlendirmesinde bulundu.

Destici, 1974'te Kıbrıs Barış Harekatı'na destek için tüm milletin birlik olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"Kıbrıs denildiğinde aklımıza, 1974 yılının şartlarında, siyasi kavgalarla bölünmüş milletimizin, devleti ve kardeşleri için, bütün anlaşmazlıklarını bir kenara bırakıp omuz omuza, el ele vermesi geliyor. Kıbrıs denildiğinde, bir araya gelebildiğimizde, tüm dünya karşımıza dikilse, Türk milletinin ilerleyişinin durdurulamayacağı aklımıza geliyor. Kıbrıs 1571'den beri Türk toprağıdır. Kıbrıs'ta 448 yıldır bulunan Türk varlığı, sonsuza dek adada var olmaya devam edecektir. Türkiye, garantör olarak daima KKTC'nin yanında yer alacak, haklarının korunması mücadelesinde bir an bile yalnız bırakmayacaktır."