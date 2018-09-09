"KKTC'ye turistlerin yalnızca kumarhaneler için geldiği algısı yanlış"

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, ülkesine turistlerin sadece kumarhaneler için geldiği algısının yanlış olduğunu söyledi.

Ataoğlu, Antalya Ticaret ve Sanayi Odasını (ATSO) ziyaretinde yaptığı açıklamada, Antalya'nın Kıbrıs'a özellikle turizm bakımından örnek bir kent olduğunu belirtti.

KKTC turizmine Antalyalı turizmcilerin de katkı sağladığına işaret eden Ataoğlu, Antalya'da turizm yatırımı bulunan firmaların zamanla KKTC'ye de yatırım yapmasıyla turizmde önemli yol kat ettiklerini anlattı.

Ataoğlu, Antalya'nın yalnızca Türkiye'nin değil dünyanın en önemli turizm destinasyonlarından biri olduğuna dikkati çekti.

KKTC turizmiyle ilgili yanlış bir algının oluştuğuna değinen Ataoğlu, "KKTC'ye gelen turistlerin yalnızca kumarhaneler için geldiği algısı yanlış. KKTC'ye gelen turistler sabah çok erken saatlerden akşam saatlerine kadar hem kültür hem de alışveriş turlarıyla bölgeyi geziyor. Bunun dışında belirli dönemlerde kongre turizminden de faydalanıyorlar." dedi.