HABER

"KKTC'ye turistlerin yalnızca kumarhaneler için geldiği algısı yanlış"

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.09.2018 13:17 | Son Güncelleme

KKTC Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu: - "KKTC'ye gelen turistlerin yalnızca kumarhaneler için geldiği algısı yanlış. KKTC'ye gelen turistler sabah çok erken saatlerden akşam saatlerine kadar hem kültür hem de alışveriş turlarıyla bölgeyi geziyor"

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, ülkesine turistlerin sadece kumarhaneler için geldiği algısının yanlış olduğunu söyledi.

Ataoğlu, Antalya Ticaret ve Sanayi Odasını (ATSO) ziyaretinde yaptığı açıklamada, Antalya'nın Kıbrıs'a özellikle turizm bakımından örnek bir kent olduğunu belirtti.

KKTC turizmine Antalyalı turizmcilerin de katkı sağladığına işaret eden Ataoğlu, Antalya'da turizm yatırımı bulunan firmaların zamanla KKTC'ye de yatırım yapmasıyla turizmde önemli yol kat ettiklerini anlattı.

Ataoğlu, Antalya'nın yalnızca Türkiye'nin değil dünyanın en önemli turizm destinasyonlarından biri olduğuna dikkati çekti.

KKTC turizmiyle ilgili yanlış bir algının oluştuğuna değinen Ataoğlu, "KKTC'ye gelen turistlerin yalnızca kumarhaneler için geldiği algısı yanlış. KKTC'ye gelen turistler sabah çok erken saatlerden akşam saatlerine kadar hem kültür hem de alışveriş turlarıyla bölgeyi geziyor. Bunun dışında belirli dönemlerde kongre turizminden de faydalanıyorlar." dedi.

- "Kıbrıs ile Antalya'nın ekonomik bağlarını güçlendirebiliriz"

Antalya'nın turizm odaklı ekonomiye sahip bir kent olduğunun altını çizen ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Davut Çetin, yalnızca Antalya'da bulunan 5 yıldızlı otel sayısının İspanya, Fransa, Mısır gibi ülkelerin tamamındaki 5 yıldızlı otel sayısından fazla olduğunu belirtti.

Antalya'nın üst düzey turizm tesisleri ve hizmet kalitesiyle fark yarattığını vurgulayan Çetin, "Hizmet açısından dünyada eşi benzeri olmayan bir tesislere sahibiz." ifadelerini kullandı.

KKTC ile Antalya arasındaki ekonomik bağların gelişmesi için iş birliğine açık olduklarını dile getiren Çetin, "İş insanlarını yatırım fırsatlarıyla ilgili bilgilendirebiliriz. Karşılıklı ikili iş görüşmeleri organize edip Kıbrıs ile Antalya'nın ekonomik bağlarını güçlendirebiliriz. Biz bunun için elimizden geleni yapmaya hazırız." diye konuştu.

Davut, görüşmenin sonunda ATSO Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri tarafından resmedilen sulu boya Side tablosunu Bakan Ataoğlu'na hediye etti.

PARTNERBiz buraya kendimizi yakmaya geldikBiz buraya kendimizi yakmaya geldik
Boşnak böreği Küçükköy’ün gelir kapısı olduBoşnak böreği Küçükköy’ün gelir kapısı oldu
Mutlu: En ucuz servis taşımacılığı İzmir'deMutlu: En ucuz servis taşımacılığı İzmir'de
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Fikri Ataoğlu KKTC Kumarhane turizm

En Çok Okunan Haberler

9 Eylül Pazar günü hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji'den kritik uyarı geldi!

9 Eylül Pazar günü hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji'den kritik uyarı geldi!

Türkiye bu gelin arabasını konuşuyor!

Türkiye bu gelin arabasını konuşuyor!

Merve Boluğur'dan bikinili paylaşım

Merve Boluğur'dan bikinili paylaşım

Mert Fırat ve İdil Fırat evlendi! Mert Fırat ve İdil Fırat'ın düğününden görüntüler

Mert Fırat ve İdil Fırat evlendi! Mert Fırat ve İdil Fırat'ın düğününden görüntüler

Yerel seçim sonuçları için İstanbul ve Ankara için bomba iddia

Yerel seçim sonuçları için İstanbul ve Ankara için bomba iddia

Emekli Orgeneral Özgen'den çok konuşulacak iddia: Hatay gider

Emekli Orgeneral Özgen'den çok konuşulacak iddia: Hatay gider

İlginizi Çekebilir

Türkiye bu gelin arabasını konuşuyor!

Türkiye bu gelin arabasını konuşuyor!

Ankara'nın göbeğindeki gizli yapı gün yüzüne çıkarılıyor

Ankara'nın göbeğindeki gizli yapı gün yüzüne çıkarılıyor

9 Eylül Pazar günü hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji'den kritik uyarı geldi!

9 Eylül Pazar günü hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji'den kritik uyarı geldi!

Üçüncü Havalimanı'nın adı ne oldu? Flaş iddia: Abdülhamid Han Havalimanı!

Üçüncü Havalimanı'nın adı ne oldu? Flaş iddia: Abdülhamid Han Havalimanı!

Gündemi sarsacak iddia! 'Doğruysa Türkiye’nin başı dışarıda ciddi bir şekilde dertte demektir'

Gündemi sarsacak iddia! 'Doğruysa Türkiye’nin başı dışarıda ciddi bir şekilde dertte demektir'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İçişleri Bakanı Soylu ülkelerine dönen Suriyeli sayısını açıkladı

İçişleri Bakanı Soylu ülkelerine dönen Suriyeli sayısını açıkladı

İstanbul Boğazı'ndaki lüks yatta cinayet

İstanbul Boğazı'ndaki lüks yatta cinayet

Çağlayan'da metrobüs kazası

Çağlayan'da metrobüs kazası

İzmir’in kurtuluşunun 96. yıl dönümü kutlamaları başladı!

İzmir’in kurtuluşunun 96. yıl dönümü kutlamaları başladı!

Eski Gıda,Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba: Halkı aydınlatın

Eski Gıda,Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba: Halkı aydınlatın

Balıkesir'de yavru köpeklerini gezdirirken dehşeti yaşadı

Balıkesir'de yavru köpeklerini gezdirirken dehşeti yaşadı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.