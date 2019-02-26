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Klasik müziği duyan çöpünü dışarı çıkarıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.02.2019 11:18 | Son Güncelleme

ANTALYA'nın tarihi Kaleiçi semtinde çöpler, klasik müzik eşliğinde toplanıyor.

Klasik müziği duyan çöpünü dışarı çıkarıyor

Aslı DURAN/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'nın tarihi Kaleiçi semtinde çöpler, klasik müzik eşliğinde toplanıyor. Müziği duyanlar, çöplerini poşete koyup, dışarı çıkarıyor.
Muratpaşa Belediyesi, Kaleiçi'nde tarihi dokuya zarar vermemek için 5 yıl önce çöp konteynerlerini kaldırdı. Belediye temizlik ekipleri de barok ve klasik müziğin en ünlü örneklerinden, İtalyan besteci Antonio Vivaldi'nin 'Dört Mevsim' eserinin çalındığı çöp araçlarıyla çöpleri taşımaya başladı. Klasik müziği duyan esnaf ve vatandaşlar, çöplerini poşete koyup, dışarıya çıkarıyor. Muratpaşa Belediyesi temizlik görevlileri de çöpleri alarak, çevrede kötü koku ve görüntü oluşmasını engelliyor.
Muratpaşa Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü Kontrolörü Levent Tosun, bu yöntemi Kaleiçi'nin tarihine zarar vermemek için başlattıklarını, görsel kirliliği azaltmak için çöp konteynerlerini kaldırdıklarını anlattı. Tosun, “Müzikli yayınla çöp toplama sistemini başlattık. Vivaldi'nin eseri çalıyor. Buranın tarihi dokusuna, turistik özelliklerine binaen böyle bir çalışma yaptık. Halkımız memnun. Sabah 09.00 ile 10.00, akşam 18.00 ile 19.00 saatleri arasında aracımız müzik sesiyle geliyor. Müzik sesini duyanlar çöplerini dışarı çıkarıyor, doğrudan çöplerini alıyoruz. Belediyemiz açısından da temiz, düzenli çağdaş bir temizlik çalışması oluyor" diye konuştu.
'MÜZİĞİ DUYAN ÇÖPLERİNİ DIŞARI ÇIKARIYOR'
Her gün Kaleiçi sokaklarında klasik müzik eşliğinde çalışan temizlik görevlileri Durmuş Yağmur, Veli Yağmur ve şoför İbrahim Gökşen, bölgedeki esnafın ve vatandaşların çöp poşetlerini küçük çöp aracına yerleştirdiklerini anlattı. Esnafa ve turistlere hizmet verdiklerini söyleyen İbrahim Gökşen, "Çöpleri dağılmadan toplayıp, düzenli bir şekilde topluyoruz. Turistler bu müziği çok seviyor. Bölgede yaşayanlar müziği duyunca çöplerini dışarı çıkarıyor" dedi.
BÖLGE ESNAFI VE TURİSTLER UYGULAMADAN MEMNUN
Klasik müzik ile çöp toplama işinden memnun olduğunu söyleyen bir restoran çalışanı Mehmet Koçak da "Müzik sesini duyduğumuz zaman çöplerimizi hazırlayıp dışarı çıkarıyoruz. Gayet güzel bir sistem" dedi. Antalya'yı Japon arkadaşıyla birlikte gezen Adnan Zingal ise "Çok güzel bir uygulama, yanından geçerken çok sempatik geliyor. Ben de arkadaşıma 'Antalya'da çöpler müzikle toplanıyor' diye anlatıyordum. Arkadaşım da Japonya'da aynı stil kamyonların çöp topladığını ancak bu tarz müzik duymadığını, bunun çok ilginç olduğunu söyledi" şeklinde konuştu.

FOTOĞRAFLI

Klasik müziği duyan çöpünü dışarı çıkarıyorKlasik müziği duyan çöpünü dışarı çıkarıyorKlasik müziği duyan çöpünü dışarı çıkarıyorKlasik müziği duyan çöpünü dışarı çıkarıyor

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