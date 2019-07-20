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Klaus Schmidt vefatının 5'inci yılında anıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.07.2019 10:16 | Son Güncelleme

Göbeklitepe'de yürüttüğü kazı çalışmalarıyla insanlık tarihini yeniden şekillendiren Prof. Dr. Klaus Schmidt'in vefatının 5'inci yılı anısına bisiklet turu düzenlendi

"Tarihin sıfır noktası" olarak nitelendirilen ve UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Göbeklitepe'de yürüttüğü kazı çalışmalarıyla insanlık tarihini yeniden şekillendiren Prof. Dr. Klaus Schmidt, vefatının 5'inci yılında düzenlenen bisiklet turu ile anıldı.

"Klaus Schmidt'in izinde Göbeklitepe'ye pedallıyoruz" etkinliği kapsamında, Klaus Schmidt'in yaşadığı evin önünde toplanan bisiklet tutkunları, Göbeklitepe'ye kadar pedal çevirdi.

Göbeklitepe'de tamamlanan bisiklet turu sonrası katılımcılar tarihi ören yerini gezdi.

Gazetecilere açıklamada bulunan Şanlıurfa Turizmi Geliştirme AŞ Müdürü Mehmet Uncu, Klaus Schmidt'i vefatının 5'nci yılında anmak için böyle bir etkinlik düzenlediklerini söyledi.

Etkinliği gelecek yıllarda da sürdürmek istediklerini ifade eden Uncu, "Amacımız Göbeklitepe'nin bugünlere gelmesini sağlayan Klaus Schmidt'i anmak ve anılarını canlandırmaktır. Klaus Schmidt'in sabah kalkıp Göbeklitepe'ye gittiği güzergahı kullanarak onun yaşadıklarını hatırlamaktır." diye konuştu.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Aydın Aslan ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2019'un "Göbeklitepe Yılı" ilan edildiğini hatırlattı.

Aydın, şöyle konuştu;

"Şanlıurfalılar olarak Klaus Schmidt'e olan vefa borcumuzu göstermek adına böyle bir etkinlik düzenledik. Çünkü Klaus Schmidt, Göbeklitepe'nin bugünkü hale gelmesindeki en önemli bilim insanıdır. Klaus Schmidt'in sabah evden çıkıp kazı alanına gidişini canlandırmak istedik. Bu çalışmaya emek veren tüm kurumlara teşekkür ediyorum."

Urfa Bisiklet Topluluğu (URBİT) Başkanı Mehmet Aslan da URBİT olarak yaklaşık 50 bisikletle bu etkinliğe katıldıklarını söyledi. Aslan, "Arkadaşlarımızla Klaus Schmidt'in sabah evden çıktığı gibi çıkarak Göbeklitepe'ye gideceğiz. Amacımız hem Klaus Schmidt'i anmak hem de Göbeklitepe'ye dikkat çekmektir." diye konuştu.

Bisiklet turuna tandemle (iki kişilik bisiklet) çıkan görme engelli Ömer Zaloğlu ise Klaus Schmidt'i anmak için etkinliğe katıldığını ve mutlu olduğunu söyledi,

Etkinliğe, Göbeklitepe Kazı Başkanı ve Şanlıurfa Müzesi Müdürü Celal Uludağ ile URBİT üyeleri katıldı.

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bisiklet göbeklitepe Prof. Dr. Klaus Schmidt Şanlıurfa vefat

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