Kleopatra gençlik iksiri ile vücudunuz nem kazansın

Medikal Estetik Hekimi Dr. Biran Ekici, "Kleopatra denilince genel kanılara göre insanın aklına hemen güzellik unsuru gelmektedir. Kleopatra gençlik iksiri de insanların ciltlerinde meydana gelen aşınmalar, yaralanmalar veya şekil bozuklukları gibi sıkıntılı durumların ortadan kaldırılmasına yönelik olarak yapılan bir yardımcı uygulama çeşidi olmaktadır. Bu aşının içerisinde bulunan hiyalüronik asidi cildin nem kazanmasını sağlayacak maddeleri üretmektedir. Nem kazanması sağlanan ciltte de parlaklık ve canlılıkların görülmesi amaçlanmaktadır. Kleopatra gençlik iksirinin içerisinde bulunan proteinler kişinin cilt rahatsızlıklarının da iyileşmesine katkı sağlayabilir. Ciltte görülen deri sarkmaları veya cilt bozuklukları problemlerine karşı kullanılan bu maddenin kısa zaman içerisinde etkisini gösterdiği görülebilir. Kişin daha genç ve sağlıklı bir görünüme sahip olmasına yardımcı olduğu görülmüştür.

Kleopatra gençlik iksiri yaptırmak isteyen kişilerin ciltlerinin üst bölgelerinde yer alan ince deri üzerinde ufak iğneler ile aşılama yöntemi yapılır. Yapılan bu işlemde dikkat edilerek ince derinin alt kısımlarına müdahale edilmemesine özen gösterilir. Cildin alt kısımlarına bilinçsizce yapılan iğneler deride ödemlerin meydana gelmesine yol açacağından dolayı hem sağlık açısından hem de görüntü açısından kişinin üzerinde olumsuz sonuçlar doğurabilmektedir. İğneleme işlemine geçilmeden önce hastanın cilt üzerindeki ilgili olan yere uyuşturmayı sağlayan kremlerin sürülmesi sağlanmalıdır. Bu sayede uygulama yapılmadan önce ilgili kısmın uyuşması sağlanarak kişinin acı çekmesinin de önüne geçilmiş olmaktadır" dedi.