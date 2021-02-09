HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Klima ünitesinin üzerine çıkan yaşlı kadını kızı son anda kurtardı

Klima ünitesinin üzerine çıkan yaşlı kadını kızı son anda kurtardı

09.02.2021 20:19 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Klima ünitesinin üzerine çıkan yaşlı kadını kızı son anda kurtardı

Burdur'da oturduğu apartmanın birinci katındaki daireden, dış duvara bağlı klima ünitesinin üzerine çıkan Alzheimer hastası Y.G. (80) kızı tarafından fark edilerek, düşmekten son anda kurtarıldı.

Burdur merkez Burç Mahallesi Nafizbey Caddesi'ndeki 4 katlı apartmanın birinci katında oturan Y.G., kızının odada olmadığı sırada iddiaya göre camı açarak duvara monte edilmiş klimanın dış ünitesinin üzerine çıktı.

Görenlerin haber vermesiyle olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri olay yerine gelip, brandayı açmadan önce durumu fark eden kızı, annesi Y.G.’yi içeri çekerek, son anda düşmekten kurtardı.

"KLİMANIN ÜZERİNE ÇIKMIŞ"

Alzheimer olduğu söylenen Y.G. ile aynı binada oturan Mehmet Turan, "Evde yalnız yaşıyor. Kafası gelip gidiyor. Zaman zaman camı açıp yoldan geçenleri çağırıyor. Bugün de ‘kendimi atacağım’ diye klimanın üzerine çıkmış” dedi.

Öte yandan Y.G.'ye müdahale etmek için olay yerine sevk edilen merdivenli itfaiye arabası hatalı park edilen otomobiller sebebiyle olay yerine girmekte zorlandı. (DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Makam odasında olay yaratan görüntü! Tepkilerden sonra açıklama geldi Makam odasında olay yaratan görüntü! Tepkilerden sonra açıklama geldi
Türkiye'nin Milli Uzay Programı açıklanıyorTürkiye'nin Milli Uzay Programı açıklanıyor
Astsubay nasıl olunur? Havacı, denizci, Jandarma, sağlık, yedek astsubay olma şartları!Astsubay nasıl olunur? Havacı, denizci, Jandarma, sağlık, yedek astsubay olma şartları!

En Çok Okunan Haberler

DSÖ ekibinden canlı yayında çok önemli açıklama!

DSÖ ekibinden canlı yayında çok önemli açıklama!

Göğüs ucu belli olunca... Olay oldu

Göğüs ucu belli olunca... Olay oldu

Bir kez daha şaşırdılar: Geldiği gibi gizemli şekilde kayboldu

Bir kez daha şaşırdılar: Geldiği gibi gizemli şekilde kayboldu

'Kılıçdaroğlu'ndan kurtulmak kolay, gel çık karşıma'

'Kılıçdaroğlu'ndan kurtulmak kolay, gel çık karşıma'

Göğüs ucu gündem olunca bir daha paylaştı

Göğüs ucu gündem olunca bir daha paylaştı

Bakan Koca açıklamıştı! 'Brezilya mutasyonu İstanbul'da bir hastada görüldü'

Bakan Koca açıklamıştı! 'Brezilya mutasyonu İstanbul'da bir hastada görüldü'

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

İsmini duyan 'Gerçek mi?' diye soruyor!

İsmini duyan 'Gerçek mi?' diye soruyor!

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Ülkede alarm! Gizemli hastalık 15 kişinin ölümüne yol açtı

Ülkede alarm! Gizemli hastalık 15 kişinin ölümüne yol açtı

Koronavirüs korkusundan evde ani ölümler arttı

Koronavirüs korkusundan evde ani ölümler arttı

Meteoroloji'den kar ve sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji'den kar ve sağanak yağış uyarısı

Diğer Haberler

Son dakika! Türkiye'nin Milli Uzay Programı açıklanıyor

Türkiye'nin Milli Uzay Programı açıklanıyor

‘Krize girdim’ yalanıyla gasp yapan sevgililer yakalandı

‘Krize girdim’ yalanıyla gasp yapan sevgililer yakalandı

Konya'da peş peşe depremler

Konya'da peş peşe depremler

Sağlık Bakanlığı açıkladı: İşte 9 Şubat Türkiye koronavirüs tablosu

Koronavirüs tablosu açıklandı: Can kaybı 100'ün altına indi

Prof. Dr. Cevdet Kılıç hakkında Trakya Üniversitesi soruşturma başlattı

Trakya Üniversitesi Prof. Kılıç hakkında soruşturma başlattı

Diyarbakır'da iki aile arasında silahlı, sopalı ve taşlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı

İki aile arasında silahlı, sopalı ve taşlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.