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Kling AI nedir, özellikleri nelerdir? Kling AI nasıl kullanılır?

Burcu Tufan Burcu Tufan
20.09.2024 16:20
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Kling AI, yapay zekâ video hazırlama modellerinden biridir. 3D yüz ve vücut yapılandırma, difüzyon dönüştürücü mimari gibi özellikleri bulunur. Kling AI üzerinden videolar oluşturmak için bu yapay zekâ modelinin sitesine dair yapılan detaylı incelemelere göz atılması gerekir.

Kling AI nedir, özellikleri nelerdir? Kling AI nasıl kullanılır?

İçindekiler

  • Kling AI nedir?
  • Kling AI ne işe yarar?
  • Kling AI özellikleri nelerdir?
  • Kling AI nasıl kullanılır?

Kling AI, yapay zekâ destekli video oluşturma aracıdır. yapay zekâ destekli video oluşturmak için Kling AI'nin yapay zekâ modelinden yararlanmak mümkündür. Bu yapay zekâ destekli video oluşturma aracının hem metin hem de görsel gibi verilerden tasarım hazırlama menüleri bulunur. Menülere erişim sağlamak isteyen kullanıcıların Kling AI resmî platformuna erişim sağlamaları gerekir. Ardından birkaç basit adımda hesap oluşturma işlemi tamamlanarak “Image to Video” veya “Text to Video” menülerinden biri seçilip videolar hazırlanabilir.

Kling AI nedir?

Kuaishou Technology tarafından geliştirilen Kling AI, metin tabanlı olan ve HD videolar üretme şansı sunan yapay zekâ modellerinden biridir. Bu yapay zekâ modeline video üretme sürecinde yalnızca metin türündeki verilerin sunulması yeterlidir. Ardından yapay zekâ modeliyle üretilen videoların Kling AI araçları kullanılarak düzenlenmesi ve geliştirilmesi de mümkündür.

Kling AI ne işe yarar?

İnternet sitesi üzerinden hesap oluşturulmasıyla birlikte kullanılması mümkün olan Kling AI “AI Videos” başlıklı bir menüye sahiptir. Buradan “Prompt” kısmına geçiş yapılması ve üretilecek olan video için sisteme metin türündeki verilerin aktarılması gerekir. Böylece odak seçeneklerinden de yararlanarak belirli bir süre ve boyuttaki videoları elde etmek mümkündür. Bu yapay zekâ modelinin “Camera Movement” seçeneği ile kamera hareketlerini düzenleme seçeneği sunduğu belirtilebilir. Yine “Generate” bölümünden videonun hazırlanma süreci takip edilmeden önce “Negative Prompt” kısmıyla tasarımdan belli başlı ögeler çıkarılabilir.

Kling AI yapay zekâ modelinin resimden video oluşturma menüsüne de sahip olduğu bilinir. Bu seçenek kullanıldığı zaman “Image to Video” menüsünden içe aktarılacak olan görseller seçilmelidir. Böylelikle “Prompt” kısmına görsellerin yüklenmesi ve videoya dönüştürme işleminin tamamlanması söz konusudur. Yapılan incelemeler doğrultusunda Kling AI modelinin hem metin hem de görsel verileriyle videolar tasarlamaya yaradığı söylenebilir.

Kling AI özellikleri nelerdir?

Yapay zekâ destekli video oluşturma modelleri arasında yer alan Kling AI kapsamında diğer pek çok yapay zekâ destekli video oluşturma modelleri gibi, seçenekler mevcuttur. Bu yapay zekâ modelinin video oluşturma işlemleri için kullanıcılara sunduğu özellikler aşağıda sıralanmıştır:

  • Difüzyon dönüştürücü mimari sistemi: Bu özellik ile metin komutları sahnelere dönüştürülür.
  • Video çözünürlüğü: Kling AI kapsamında tasarlanan videoların saniyede 30 kare hıza sahip 2 dakikalık grafiklere sahip olduğu bilinir. Bununla birlikte videolar 1080p çözünürlükte üretilebilir.
  • 3D yüz ve vücut yapılandırma özelliği: Bu özellikle birlikte yapay zekâ modelinde üretilen videolar kapsamında tam vücut fotoğraflarının ifade ve hareket kontrolü gerçekleştirilir.
  • Artırılmış gerçeklik seçeneği: Yapay zekâ destekli video oluşturma modelinin simüle etme özelliğiyle beraber videoların gerçekçiliğini artırılabildiği söylenmelidir.
  • 3D VAE özelliği: Bu özellik, farklı en-boy oranlarını destekler.

Kling AI nasıl kullanılır?

Kling AI modelini kullanmak isteyen kişiler bazı adımları takip etmelidir. Bu adımlar aşağıda sıralı olarak açıklanmıştır:

  • Kling AI resmî internet sitesine erişim sağlanmalıdır.
  • Sign Up butonuna tıklanarak e-posta adresi ve parola verileri sisteme aktarılmalıdır.
  • "Next" butonuna tıklanarak güvenlik doğrulaması adımı geçilmelidir.
  • Sisteme girilen e-posta adresine gönderilen doğrulama kodu yazılmalıdır.
  • Hesaba başarıyla giriş yapıldıktan sonra “Text to Video” veya “Image to Video” menülerinden biri seçilerek video oluşturma işlemine geçilebilir.
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Anahtar Kelimeler:
Model yapay zeka video
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