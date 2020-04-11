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Klozet temizliğini yanlış yapıyormuşuz! Karbonat ve sirke...

Recep Demircan Recep Demircan
YAŞAM HABERLERİ  | Son Güncelleme

Klozetinizin çok daha temiz olabileceğini biliyor musunuz? Her gün tuvalet temizliği yapıyor olabilirsiniz, ancak bakteri ve virüslerden kurtulmak için dezenfeksiyon yapmanız gerekir. Tuvalet temizliği her ne kadar zor olsa da bazı ipuçları sayesinde işinizi kolaylaştırabilirsiniz. Bu yazıda, tuvalet temizliğine dair bütün ayrıntıları bulabilirsiniz.

Klozet temizliğini yanlış yapıyormuşuz! Karbonat ve sirke...

Titiz olmanıza ve her gün klozet temizliği yapmanıza rağmen, leke izlerinden şikayet ediyorsanız; yalnız değilsiniz. Çünkü su izleri, zamanla her türlü klozette inatçı lekelere dönüşebiliyor. Leke, pas ve kirler yüzünden tuvaletiniz kötü görünüyorsa, detaylı temizlik işine girişmenin vakti gelmiş demektir. Temel malzemeleri hazırlayıp, temizlik eldiveninizi takıp, klozeti parlatmaya başlayabilirsiniz. Nasıl yapacağınızı bilmiyorsanız; harika önerilerimiz var.

KARBONAT VE SİRKEYLE KLOZET TEMİZLİĞİ

Görsel 1

Karbonat ve sirke, klozetteki inatçı lekeleri bile yok eden efsane bir iksir gibi çalışır. Temizlikte çığır açan malzemeler arasında sayılan bu ikili, tuvaletten banyoya kadar her türlü alanda hijyen oluşturabiliyor. Karbonat ve sirke ile temizlik yapmak için şu adımları uygulayabilirsiniz;

Klozetin içine ve hatta lekelerin üzerine, bir su bardağı sirke dökün. Tuvalet fırçasıyla klozetin içini iyice fırçalayın. Sonra iki-üç dakika kadar bekleyin.

Bir kabın içine, ortalama bir su bardağı kadar karbonat ekleyin, üzerine de bir buçuk su bardağı sirke ilave edin. Çözeltiyi iyice karıştırın ve 10 dakika bekletin.

Hazırlamış olduğunuz karışımı klozetteki lekelere uygulayın. İşlem sırasında tuvalet fırçası kullanabilirsiniz. Biraz fırçalama yaptıktan sonra, 30 dakika boyunca klozeti durulamayın. Dilerseniz klozetin dışını da bu karışımla temizleyebilirsiniz.

Bekleme süresi dolunca klozeti bol suyla yıkayın.

Lekeler tahmin ettiğinizden daha inatçı ise sonuca ulaşana kadar aynı işlemi tekrarlayabilirsiniz.

BORAKS VE SİRKEYLE KLOZET TEMİZLİĞİ

Görsel 2

Klozet lekelerine elveda demenin başka bir yolu daha var. Saf boraks, temizlikte etkili olan malzemelerden biridir. Tuvalet ve armatür gibi sert yüzeylerde bulunan lekeleri, mucizevi biçimde yok etme gücüne sahiptir. Siz de boraks ve sirkenin üstün gücünden faydalanıp, ışık saçan bir klozete sahip olabilirsiniz. Bu işlem için uygulama adımları şöyle;

Bir çay bardağı saf boraksı klozetin içine atın. Tuvalet fırçasıyla iyice fırçalayın.
20 dakika kadar bekledikten sonra, bir su bardağı sirkeyi hazırlayın.
Sirkeyi klozete azar azar dökün ve her seferinde fırçalama işlemi yapın.
Son adımda klozeti durulamak için bol su kullanın.

TUVALET NE SIKLIKLA TEMİZLENMELİ?

Görsel 3

Tuvaleti dezenfekte etmek, hastalıklara yakalanma riskinizi düşürür. Sağlığınızı tehdit eden mikropların, evinize ve ailenize bulaşmasını önlemek için mümkün olduğunca tuvaletinizi temizlemelisiniz. Her iki-üç günde bir tam dezenfeksiyon
uygularsanız; tuvalette hijyeni sağlamış olursunuz. Yukarıdaki malzemeler dışında, tuvalet temizliği için geliştirilen ürünleri de gönül rahatlığı ile kullanabilirsiniz. Her gün klozeti fırçalamasanız bile özel temizleyicileri uygulayabilirsiniz. Böylece, tuvaletin kötü görünmesini engelleyip, klozetin ışıldamasını sağlamış olursunuz.


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