Klozet temizliğini yanlış yapıyormuşuz! Karbonat ve sirke...

Titiz olmanıza ve her gün klozet temizliği yapmanıza rağmen, leke izlerinden şikayet ediyorsanız; yalnız değilsiniz. Çünkü su izleri, zamanla her türlü klozette inatçı lekelere dönüşebiliyor. Leke, pas ve kirler yüzünden tuvaletiniz kötü görünüyorsa, detaylı temizlik işine girişmenin vakti gelmiş demektir. Temel malzemeleri hazırlayıp, temizlik eldiveninizi takıp, klozeti parlatmaya başlayabilirsiniz. Nasıl yapacağınızı bilmiyorsanız; harika önerilerimiz var.

KARBONAT VE SİRKEYLE KLOZET TEMİZLİĞİ



Karbonat ve sirke, klozetteki inatçı lekeleri bile yok eden efsane bir iksir gibi çalışır. Temizlikte çığır açan malzemeler arasında sayılan bu ikili, tuvaletten banyoya kadar her türlü alanda hijyen oluşturabiliyor. Karbonat ve sirke ile temizlik yapmak için şu adımları uygulayabilirsiniz;

Klozetin içine ve hatta lekelerin üzerine, bir su bardağı sirke dökün. Tuvalet fırçasıyla klozetin içini iyice fırçalayın. Sonra iki-üç dakika kadar bekleyin.

Bir kabın içine, ortalama bir su bardağı kadar karbonat ekleyin, üzerine de bir buçuk su bardağı sirke ilave edin. Çözeltiyi iyice karıştırın ve 10 dakika bekletin.