Klozette zamanla oluşan sarı lekeleri, kireç ve tortuları söküp atan temizlik tüyoları

Ev temizliğinde en çok dikkat edilmesi gereken yerlerden biri de klozet. Klozet temizliğini ihmal ederseniz zamanla oluşan kireç ve tortular, sizi oldukça zorlayabilir. Bununla birlikte hem hijyen hem de görüntü açısından pek iç açıcı olmaz. Eğer klozetinizde kir, kireç ve tortular oluştuysa vereceğimiz tüyoları mutlaka deneyin!

BEYAZ SİRKE KULLANIN

Beyaz sirke, klozet temizliğinde kullanılan ürünlerden biri. Klozetin suyunu tamamen boşaltın ve 1 ya da 2 su bardağı sirkeyi içine dökün. Yaklaşık 20 dakika bekleyip fırçayla lekeli bölgeleri fırçalayın. Sifonu çekin ve temiz bir klozete kavuşun.

TUZ RUHU BÜTÜN KİRECİ SÖKER

Banyo ve klozet temizliğinde sıkça kullanılan tuz ruhu, etkili olduğu kadar da tehlikeli. Bu yüzden tuz ruhunu dikkatli bir şekilde kullanın. Suyunu boşalttığınız klozete tuz ruhunu dökün ve bir süre bekledikten sonra sifonu çekin. Tuz ruhu, kireç ve tortuları anında söker; ancak kullanırken çok dikkatli olun. Tuz ruhunu solumayın, mümkünse maske takın ve banyonun hava aldığına emin olun. Diğer temizlik malzemeleriyle de asla karıştırmayın.

KARBONAT VE LİMON SUYU

Karbonat ve limon suyu ikilisi de klozet temizliğinde en etkili yöntemlerden biri. Klozetteki suyu boşaltın ve lekeli bölgelere karbonat dökün. Bir süre bekleyip 1 su bardağı limon suyunu aynı bölgelere dökün. 15 dakika sonra bir fırça yardımıyla iyice fırçalayın ve sifonu çekin.

KOLA KURTARICINIZ OLABİLİR

Kola, klozet temizliğinde kullanılan yaygın ve etkili bir ürün. Eğer klozetteki kireç ve tortulardan bir türlü kurtulamıyorsanız, kola aradığınız şey olabilir. Kolanın asidik yapısı sayesinde bütün kireç ve tortulardan rahat bir şekilde kurtulun. Klozetteki suyu boşalttıktan sonra 2 litre kolayı klozete dökün ve yaklaşık 1 saat bekleyin. Sifonu çektikten sonra tertemiz bir klozet sizi bekliyor olacak.

DÜZENLİ TEMİZLİĞİ İHMAL ETMEYİN

Evet bütün bu tüyolar her ne kadar işe yarasa da düzenli temizliğin hepsinden daha etkili bir çözüm olduğu kesin. Bu yüzden haftalık olarak klozetinizi iyice temizlemeye özen gösterin.

