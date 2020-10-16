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Klozetteki kireci kökünden söküyor! Sirke ve kola ile...

Gökçen Bektaş Gökçen Bektaş
YAŞAM HABERLERİ  | Son Güncelleme

Klozette oluşan kireç ve tortu, doğru bir şekilde temizlenmezse o bölgede taşlaşma oluşur ve temizlense bile kirli görünümden kurtulamazsınız. Şimdi bahsedeceğimiz bu malzemeler ile ışıl ışıl bir görünüme sahip klozete sahip olmak mümkün. İşte temizlikte sizi bir üst seviyeye taşıyacak püf noktaları...

Klozetteki kireci kökünden söküyor! Sirke ve kola ile...

Klozetin dibinde ve kenarlarında oluşmuş tortular oldukça rahatsız edici bir görünüme sahiptir. Sık sık temizlik yaptığınız halde bu lekelerden kurtulamıyorsanız bir de şimdi bahsedeceğimiz püf noktalarını deneyin. Farkı hemen göreceksiniz!

KARBONAT VE LİMON SUYU

Klozetin yüzeyinde ve dibinde oluşan lekeler üzerine bolca karbonat dökün. Yaklaşık 15 dakika beklettikten sonra karbonatlı yerlere limon suyu gezdirin. 10 dakika sonra tuvalet fırçasıyla lekeli bölgeleri ovalayın. Ardından sifonu çekin. Bu işlemi haftada 2 kez tekrarlayabilirsiniz.

TUZ RUHU

Klozetin suyunu boşaltın. İçine tuz ruhu dökün ve 5 dakika bekletin. Klozete tuz ruhunu döktükten sonra kesinlikle tuvalette beklemeyin, havayı solumayın. Beş dakika sonra sifonu çekin. İşlemi yaparken maske takmanız tavsiye edilir.

KOLA

Asitli yapısı sayesinde kola, kireci ve tortuyu söküp atar. Klozetin içindeki suyu boşaltın. İki litre kolayı klozetin içine dökün ve yaklaşık bir saat bekletin. Son olarak sifonu çekin.

BEYAZ SİRKE

Klozetin suyunu boşaltın ve içine 2 bardak beyaz sirke dökün. 15 dakika sonra tuvalet fırçasıyla kireçli bölgeleri fırçalayın. Ardından sifonu çekin.

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